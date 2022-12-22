Челябинский Центр олимпийской подготовки по хоккею введут в эксплуатацию 31 декабря

Теперь объект попал в зону парков и скверов Фото: Алена МЫЗГИНА

В Доме архитектора прошли публичные слушания по Центру олимпийской подготовки по хоккею на пересечении Академика Макеева и Комсомольского проспекта. Вопрос касался отклонения от предельных размеров застройки в зоне парков и получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Как рассказали на публичных слушаниях, региональный центр должны ввести в эксплуатацию 31 декабря 2022 года. Начали строить в общественно-деловой зоне, но поменялось зонирование и объект попал в зону парков и скверов. Теперь предстояло поменять за условно-разрешенный вид использования. Отклонение от параметров составило 33%. Площадь объекта — 7700 кв.м.

Участники публичных слушаний поинтересовались, с чем связано отклонение на 33%. Ответ: изменилась зона, там допустимые отклонения разные. Также горожане возмутились, что изменения вносятся задним числом. Депутаты гордумы ответили, что поменялся статус земли, которая стала стало парком.

Сейчас новый комплекс, который объединяет два крытых хоккейных корта, несколько тренировочных залов, медицинский центр, гостиницу и столовую, готовится к открытию. Его перед началом Матча Звезд КХЛ посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент лиги Алексей Морозов.

Напомним, ранее жители Тополинки и "Ньютона" бастовали против строительства катка УралГУФКа в этом же лесу. На публичных слушаниях весной участники даже подрались с депутатом.

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