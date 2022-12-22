Одноклассники назвали ТОП-10 самых обсуждаемых футболистов Чемпионата мира по футболу в Катаре

Фото: OK.ru

В честь завершения Чемпионата мира по футболу в Катаре Одноклассники составили рейтинг самых обсуждаемых футболистов в социальной сети. ОК проанализировали публикации групп ведущих спортивных ресурсов в соцсети, собранные в специальной ленте новостей в разделе «Рекомендации», а также заметки и комментарии пользователей соцсети в открытом доступе с упоминаниями спортсменов с момента старта ЧМ и до его завершения.

Самым упоминаемым футболистом в ОК стал Лионель Месси, капитан сборной Аргентины, которая стала победителем Чемпионата мира по футболу в Катаре. В топ-3 по упоминаемости также вошли: капитан сборной Португалии Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе — нападающий сборной Франции, который сделал хет-трик в финале против сборной Аргентины и получил «Золотую бутсу». Пользователи и СМИ часто упоминали в ленте соцсети серебряного призёра Оливье Жиру, а также Луку Модрича — капитана сборной Хорватии, завоевавшей бронзу на Чемпионате мира по футболу.

ТОП-10 обсуждаемых футболистов во время чемпионата мира по футболу в Катаре:

Лионель Месси (Аргентина)

Криштиану Роналду (Португалия)

Килиан Мбаппе (Франция)

Оливье Жиру (Франция)

Лука Модрич (Хорватия)

Ришарлисон (Бразилия)

Гави (Испания)

Деян Ловрен (Хорватия)

Доминик Ливакович (Хорватия)

Анхель Ди Мария (Аргентина)

За всеми актуальными событиями Игр пользователи ОК могли следить с помощью специальной ленты новостей в разделе «Рекомендации», куда попадают публикации из официальной группы «Спорт в ОК» и групп ведущих спортивных ресурсов: Sports.ru, Sport24, Чемпионат.com, Спорт-Экспресс, Наш спорт, РИА Новости Спорт, Телеспорт, Еврофутбол и других.