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Происшествия6 апреля 2023 12:14

В Челябинске школьника подозревают в изнасиловании старшеклассницы

Подростка задержали полицейские
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Мальчик напал на свою жертву прямо в подъезде

Мальчик напал на свою жертву прямо в подъезде

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске школьника подозревают в изнасиловании старшеклассницы. Об этом КП-Челябинск стало известно от собственного источника. По нашим данным, полициейские задержали мальчика 2008 года рождения — он младше своей жертвы на один год.

По одной из версий, школьник напал на девушку в подъезде дома на улице Гагарина. После изнасилования он скрылся, но ненадолго. Юношу нашли инспекторы по делам несовершеннолетних.

Ранее в социальных сетях писали о том, что мальчик учится в седьмом классе. Подтвердить этот факт не удалось. Полиция и Следственный комитет официально пока не комментируют инцидент.

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