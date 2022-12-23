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Общество23 декабря 2022 10:18

Курганская область попала в тройку самых пьющих Российских регионов

Ей досталось не очень почетное третье место
Елена КОЛЧИНА
Рейтинг составили, подсчитав количество потребленного спиртного на душу населения

Рейтинг составили, подсчитав количество потребленного спиртного на душу населения

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Курганская область заняла третье место в рейтинге самых пьющих регионов страны по итогам 2022 года. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», перечень представил депутат Госдумы и лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

По потреблению спиртного на душу населения Курганскую область обогнали только Сахалинская область и Чукотский автономны округ. Четвертое и пятое место в рейтинге досталось соответственно Бурятии и Ненецкому автономному округу.

Меньше всего в уходящем году пили жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкеской республик.

Алкоголь не доводит жителей Зауралья до добра. Многодетная мать из Кургана оказалась в центре скандала из-за пьяного стрима в TikTok, нетрезвый мужчина ввязался в драку с подростками, а трое перебравших с алкоголем приятелей украли 500 яиц, но все разбили.

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