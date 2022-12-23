Курганская область попала в тройку самых пьющих Российских регионов

Рейтинг составили, подсчитав количество потребленного спиртного на душу населения Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Курганская область заняла третье место в рейтинге самых пьющих регионов страны по итогам 2022 года. Как сообщает ИА «Уральский меридиан», перечень представил депутат Госдумы и лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

По потреблению спиртного на душу населения Курганскую область обогнали только Сахалинская область и Чукотский автономны округ. Четвертое и пятое место в рейтинге досталось соответственно Бурятии и Ненецкому автономному округу.

Меньше всего в уходящем году пили жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкеской республик.

Алкоголь не доводит жителей Зауралья до добра. Многодетная мать из Кургана оказалась в центре скандала из-за пьяного стрима в TikTok, нетрезвый мужчина ввязался в драку с подростками, а трое перебравших с алкоголем приятелей украли 500 яиц, но все разбили.

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