Новогодний утренник за колючей проволокой: как осужденные девушки живут с детьми в колонии

А за окном такой пейзаж. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Осужденные женщины порой обзаводятся детьми прямо в колониях. Кто-то попал под суд, находясь в положении, а кто-то — забеременел после очередного свидания с возлюбленным. В челябинской ИК-5 для таких мамочек построили дом ребенка, и он является самым крупным в России. КП-Челябинск пообщалась с осужденными матерями, узнала, как их готовят к родам, и как живут ребятишки в детском саду за колючей проволокой.

Девушка родила сына прямо в канун Нового года, 31 декабря Фото: Кирилл САДЫКОВ

«УЗНАЛА, ЧТО БЕРЕМЕННА, И ПОЧУВСТВОВАЛА СТРАХ»

22-летняя Даша попала в колонию в 2021 году. Она училась в педагогическом университете, но стать учителем не успела. Девушка получила 6 лет лишения свободы за попытку распространения наркотиков. Сама Даша утверждает, что взяла наркотики для личного употребления. Пока следствие доказывало ее виновность, девушка находилась в СИЗО. Именно там она и узнала, что беременна.

— Тогда я в первую очередь почувствовала страх, потому что это — мой первый ребенок. Я вообще не знала, куда я поеду, куда дену малыша, — вспоминает Дарья. — Понятно, что отдала бы своей маме, но мне ведь тоже хочется прожить его взросление.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

По словам девушки, в СИЗО не было возможности даже съездить на УЗИ. Когда Дашу этапировали в ИК-5, она уже была на третьем месяце беременности.

— Здесь я начала заниматься с психологом, она готовила меня к родам, — рассказывает девушка. — Приехав сюда, я успокоилась, потому что условия нормальные, и жизнь здесь такая же, как на воле, только в закрытом пространстве.

И 31 декабря, прямо в канун Нового года Даша родила сына, мальчика назвали Кириллом. В колонии роды не принимают — для этого беременных женщин возят в областную больницу №3. После выписки Даша вместе с Кириллом поселилась в доме ребенка. Здесь они живут в комнате с еще одними мамой и малышом. Параллельно девушка обучается на швею, чтобы потом работать в цехе, который находится в колонии.

31 декабря Кириллу исполнится 1 год Фото: Кирилл САДЫКОВ

Так будет продолжаться до тех пор, пока малышу не исполнится 3 года. После этого Даша отдаст Кирилла своей маме, а когда освободится, планирует полноценно заниматься его воспитанием. Она говорит, что притрагиваться к наркотикам больше не хочет.

СНАЧАЛА УЧАТСЯ ЛЮБИТЬ СЕБЯ, А УЖЕ ПОТОМ — БЫТЬ МАМОЙ

История Даши в каком-то роде уникальная, но при этом очень похожа на остальные судьбы здесь. Похожа тем, что девушек изначально одолевает страх перед будущим, и они понятия не имеют, что делать со своим чадом. Педагог-психолог дома ребенка Алена Якубенко рассказала, как проходит работа с осужденными женщинами, чтобы подготовить их к материнству.

— Как только женщины узнают о своей беременности, с ними начинаются занятия в школе будущих мам, — рассказывает Алена Якубенко. — Многие думают, что быть матерью — это просто, но это совсем не так. Женщины приходят с нерешенными личностными проблемами, их очень много. Это женщины со своей внутренней болью и тяжелой судьбой, и пока они не разберутся со своими проблемами, выполнять функции матери будет очень сложно.

Психолог работает не только с мамами, но и с детьми Фото: Кирилл САДЫКОВ

После работы с психологом женщины начинают понимать свою ценность, им становится ясно, что они должны жить и быть счастливыми каждый день. Уже после этого их обучают взаимодействию с ребенком: пеленание, кормление, медицинские процедуры. А после рождения малыша — заселяется в дом ребенка.

— В доме ребенка женщине приходится взаимодействовать не только с малышом, но и другими матерями и их детьми, — продолжает психолог. — Мы над этим тоже работаем. Они становятся спокойными, начинают верить в себя, и когда у них заканчиваются срок, они выходят отсюда совершенно спокойными и подготовленными. Мы за них переживаем, поэтому нам важно, чтобы они продолжали жить счастливой жизнью.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

ДЕТСКИЙ САД ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

Отдельное здание дома ребенка в колонии построили 51 год назад. По сути, он представляет из себя ясли-сад, во дворе которого — большая детская площадка. Работа здесь выстроена по медицинскому и педагогическому направлениям, с мамами и детьми занимаются педиатр, невролог и медсестры, которые проводят процедуры, физиотерапию, массаж и назначают диету.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

В педагогическом блоке есть музыкальный работник, логопед-дефектолог и психолог.

— Наш дом ребенка является самым крупным в России и рассчитан на 125 детей. Сейчас их, конечно, гораздо меньше — всего 9, шесть из которых живут совместно с матерями, — рассказала начальник дома ребенка Анна Зверева.

Начальник дома ребенка — Анна Зверева Фото: Кирилл САДЫКОВ

Такое количество ребятишек связано с процессом гуманизации. Сейчас в России матерям зачастую предоставляют отсрочки на отбывание наказания, пока их детям не исполнится 14 лет. Тем не менее, необходимость в доме ребенка никуда не делась.

С заключенными матерями дети живут, пока им не исполнится 3 года. После этого ребенка либо передают родственникам, либо устраивают в детский дом. При этом мать сохраняет все права на свое дите и может забрать его после освобождения.

— Если ребенку исполнилось 3 года, а матери осталось отбывать наказание меньше года, она может обратиться к начальнику колонии, и ей могут разрешить оставить ребенка в учреждении до конца ее срока, — добавила Анна Зверева. — Еще мы работаем с детскими садами и бронируем места для ребятишек. Буквально на следующий день после освобождения матери их принимают в детский сад.

В доме ребенка есть все для развития и обучения детей Фото: Кирилл САДЫКОВ

Мы успели заглянуть на новогодний утренник, который педагоги организовали для детишек. Они разыграли трогательный спектакль, а ребята показали Дедушке Морозу, как умеют петь, танцевать и даже играть на музыкальных инструментах. За все время нас не покидало ощущение, что мы находимся в обычном детском саду. И даже мысли не возникало, что этот детский сад — за колючей проволокой.

Для детей устроили полноценный праздник Фото: Кирилл САДЫКОВ

Дед Мороз и Снегурочка — тоже здесь Фото: Кирилл САДЫКОВ

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