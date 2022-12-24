Битва Дауда и Галиафа: большой бокс в Челябинске

Рассказываем и показываем, чем завершились десять жарких поединков. Фото: Евгений Шерягин
Вчера, 23 декабря, в челябинском Дворце спорта «Юность» прошел вечер профессионального бокса. В нем было все: особая эстетика, атмосфера, захватывающее зрелище и подлинные человеческие эмоции. Яркое шоу, от которого в восторге остались даже далекие от бокса люди, было организовано при поддержке Федерации бокса Челябинской области. Рассказываем и показываем, чем завершились десять жарких поединков.
РАССЕЧЕНИЕ, БОЛЬ И ПОБЕДА
Зрители стали свидетелями поединков с участием бойцов из России, Бразилии, Ирана, Узбекистана, Кубы, Танзании и Беларуси. В главном бою вечера россиянин Дауд «Стхански» Кельбиханов одержал победу по очкам над соперником из Ирана Хасаном Юсефи.
Фото: Евгений Шерягин
Внимание челябинских любителей бокса было приковано к трем поединкам южноуральских спортсменов. К их радости все они не только одержали победы, но и закончили свои бои досрочно. Так, Максим Стахеев в третьем раунде завершил свой поединок победой техническим нокаутом над Андреем Кириным из Московской области.
Фото: Евгений Шерягин
Кубинский боксер Мигель Байона, переехавший на Южный Урал, взял верх уже в первом раунде над Фонкоу Соха из Камеруна.
Фото: Евгений Шерягин
И наконец, яркий дебютный поединок на профессиональном ринге провел чемпион России-2021 Андрей Стоцкий. Во втором раунде рефери остановил поединок, засчитав поражение Дениса Царюка из Санкт-Петербурга.
Фото: Евгений Шерягин
Кстати, свидетелем победы нашего земляка стал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Фото: Евгений Шерягин
Глава региона, который, к слову, возглавляет Федерацию бокса Челябинской области, поздравил перспективного бойца с победой и пожелал успехов как в любительском, так и профессиональном боксе.
Фото: Евгений Шерягин
Из других событий, предварявших два главных поединка, стоит отметить яркий дебют женского бокса в рамках турниров под эгидой PRAVDA Old School Boxing совместно с промоутерской компанией «УралБоксПромоушн».
Фото: Евгений Шерягин
На ринг вышли две ярчайшие звезды, которые уверенно разобрались с соперницами из Танзании. Сначала это сделала чемпионка мира в трех весовых категориях Фируза Шарипова из Казахстана, а затем и призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Софья Очигава из России.
Фото: Евгений Шерягин
Главный бой вечера стал украшением всего боксерского шоу. В нем встретились Дауд «Стхански» Кельбиханов и Хасан Юсефи из Ирана.
Фото: Евгений Шерягин
По ходу поединка инициатива переходила от одного бойца к другому. Ключевым моментом стал эпизод в 4-м раунде, когда оба боксера получили серьезные травмы после неудачного столкновения головами. Больше, как показалось, пострадал иранский боксер, у которого образовалось рассечение.
Фото: Евгений Шерягин
Превозмогая боль, он согласился продолжить поединок и сумел его довести до конца. По результатам судейских записок победа была присуждена россиянину.
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