Подарили возможность дышать: челябинские врачи через микропрокол удалили опухоль в носоглотке ребенка

Операцию врачи провели современным эндоскопическим методом. Фото: Минздрав Челябинской области

Рустаму было очень тяжело дышать. Да настолько, что дошло до операции. 12-летний мальчик попал в ЛОР-отделение с диагнозом «новообразование носоглотки».

Врачи-отоларингологи клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета без промедления взялись за работу. И вот операционная. Наркоз, все как положено. А вот способ хирургического вмешательства избрали не классический. Новообразования удалили современным эндоскопическим методом.

Избавить мальчика от разросшейся опухоли удалось через мельчайший прокол. Фото: Минздрав Челябинской области

Это позволило избежать большого разреза и удаления передней стенки пазухи. При таких манипуляциях подросток бы получил сильные травмы: синяки и отеки. И заживали бы они долго.

– В данном случае у ребенка образование растет из пазухи, прорастает решетчатый лабиринт и в носоглотку. Благодаря эндоскопии мы не делаем больших разрезов. С помощью микродебридера можем зайти в пазуху через отверстие в несколько миллиметров, – объясняет хирург и заведующая ЛОР-отделением Анна Кочеткова. – Благодаря этому вмешательство малотравматично, с безболезненным послеоперационным периодом. После операции ребенок сразу свободно дышит носом.

Рустам сейчас чувствует себя хорошо. Ему предстоит пройти короткое восстановление. Мальчик благодарит хирургов за подаренную возможность дышать полной грудью.

Врачи довольны, что смогли вернуть ребенку свободное дыхание. Фото: Минздрав Челябинской области

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