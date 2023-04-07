«Никто подстраиваться не будет»: жителей Челябинской области возмутила свинина в меню школьных столовых

Не едят свинину дети не только по религиозным мотивам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Магнитогорска бурно обсуждают появление свинины в меню школьных столовых. Мясо первого сорта, но некоторых родителей это возмущает. Один из недовольных обвинил в нарушении «всех норм» СанПина компанию «Горторг», ответственную за питание в учебных учреждениях города.

– Начали кормить свининой! «Горторг», вы в своем уме! В школе 3 раза по меню свинина! «Горторг», вы нарушаете все нормы СанПина! Почему наши дети должны голодать в школе из-за вашей экономии, – написал анонимное обращение в группе «Чёрное&Белое Магнитогорск» недовольный. Пост собрал несколько сотен комментариев.

Также автор обращения заявил, что в школы поставляют «промку» – просторечное название некачественного мяса откормленной на убой скотины. С таким утверждением в «Горторге» согласиться не cмогли.

– В СанПине не написано, что свинина запрещена. Там указано, что разрешено мясо первой категории. Свинина, которая приобретается у нас, – мясо первой категории, – объяснила КП-Челябинск заместитель директора АО «Горторг» Эльвира Илютина.

В Министерстве образования Челябинской области заявили тоже самое.

Также в «Горторге» объяснили, что курица в меню столовых есть, но в большей степени для разнообразия, а кормят детей в первую очередь мясом.

Другие родители в комментариях под обращением выступили за свинину. Людям, которых школьное питание не устраивает, они категорично предложили кормить детей самостоятельно.

– Мне кажется если даже начнут давать семгу, найдутся истерички которые будут недовольны. Правильно здесь говорят – никто под вашего ребенка подстраиваться не будет. Если ваш ребенок не ест свинину, готовьте ему дома и кладите с собой. Почему другие дети не должны есть свинину и получать белок, – возразила в комментариях Венера Ситник.

К слову, свинину люди едят не только по религиозным соображениям. Это может быть индивидуальная непереносимость, кто-то переживает из-за высокой жирности мяса, а некоторым просто не нравится его вкус.

В Министерстве образования Челябинской области уточнили, что если ребенку нельзя свинину, вопрос можно решить в индивидуальном порядке с руководством школы.

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