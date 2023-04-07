На крупном перекрестке в Челябинске трамвай врезался в маршрутку с пассажирами

Водитель маршрутки хотел проскочить перекресток. Фото: камеры «Интерсвязи»

Вечером 7 апреля в Челябинске произошло ДТП с участием трамвая и маршрутки. Момент столкновения засняла камера видеонаблюдения, расположенная на пересечении проспектов Свердловского и Победы.

Судя по кадрам, водитель маршрутки хотел проскочить перекресток, но не успел и столкнулся с трамваем. Удар пришелся в бок микроавтобуса.

По данным Госавтоинспекции Челябинска, за рулем маршрутки находился 26-летний водитель. Трамваем управляла 49-летняя женщина.

— В результате ДТП никто не пострадал. После происшествия все пассажиры трамвая покинули салон, пересели на другой транспорт и продолжили свой дальнейший маршрут, — сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Водитель маршрутки после столкновения остановился у обочины и высадил пассажиров. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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