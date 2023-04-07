В Челябинской области пострадали два человека в массовом ДТП на трассе М-5

Фото: предоставлено КП-Челябинск

Вечером 7 апреля на трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП. В аварии столкнулись четыре автомобиля.

— Не доезжая до Миасса со стороны Челябинска, на трассе М-5 столкнулись четыре машины, — рассказал читатель КП.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию об аварии подтвердили. По предварительным данным, КАМАЗ не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Skoda. После этого иномарка задела машину Toyota, а та врезалась в «ГАЗель».

— В ДТП пострадали два человека. Степень травм уточняется, — прокомментировали КП-Челябинск в региональном полицейском главке.

На трассе М-5 возле детского лагеря «Аленушка» затруднено движение

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

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