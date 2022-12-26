РУМЦ ЧелГУ подготовил кураторов практик для студентов с инвалидностью

Фото: пресс-служба ЧелГУ

За два года Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Челябинского государственного университета подготовил почти 150 представителей работодателей и вузов, прошедших программу повышения квалификации «Взаимодействие куратора практики с обучающимся инвалидом, в том числе с применением дистанционных технологий».

Программа разработана для формирования и совершенствования профессиональных компетенций в области взаимодействия с обучающимся-практикантом с инвалидностью в процессе организации и проведения учебной и производственной практики.

В 2022 году обучение прошли 72 человека. Это 41 представитель 24 организаций-работодателей и 31 слушатель из 15 вузов партнёрской сети РУМЦ ЧелГУ в Челябинской, Свердловской и Курганской областях. Среди них: руководители и специалисты кадровых служб различных производственных предприятий, таких как ЧТПЗ, Челябинский цинковый завод, Автомобильный завод «Урал», Завод «Пластмасс», Южноуральский завод «Кристалл», некоммерческой организации и энергетической компании, НИИ РАН, Федеральной службы Россельхознадзора, областной коллегии адвокатов, Центра занятости населения Челябинска, образовательных учреждений, а также научно-педагогические работники, руководители и специалисты структурных подразделений вузов, занимающиеся организацией учебно-производственных практик, учебно-производственной и профориентационной работой, содействием занятости и трудоустройства выпускников, взаимодействием с работодателями.

Занятия были посвящены использованию правовых норм для решения вопросов, возникающих в процессе организации практик студентов с инвалидностью, созданию специальных условий производственного процесса для лиц с инвалидностью в соответствии с их индивидуально-типологическими особенностями, применению технологий взаимодействия с инвалидами с учётом их особых потребностей, а также вопросам нормативно-правовой регламентации трудоустройства, особенностей квотирования рабочих мест для приема на работу инвалидов и выполнения работодателями установленной квоты.

В процессе обучения кураторы выполняли проектные и кейс-задания и в свою итоговую проектную работу внесли предложения по совершенствованию условий для прохождения практики обучающимися с инвалидностью на конкретном предприятии или организации с разработкой проектов документов по прохождению практики.

Спикерами программы выступили специалисты Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области, Главного бюро медико-социальной экспертизы региона, а также директор Центра обучения инвалидов, доцент кафедры менеджмента и инноваций Санкт-Петербургского государственного экономического университета Наталья Мюллер. ЧелГУ представили директор Центра карьеры и трудоустройства Светлана Еремеева, начальник Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Дарья Романенкова, заместитель начальника РУМЦ ЧелГУ, психолог Наталья Романович.

Все участники получили удостоверение о повышении квалификации.

«Материал курса составлен качественно, доступным языком, основан на практических примерах, позволяет систематизировать полученные знания и применять их при взаимодействии с работниками с инвалидностью, – отметила Олеся Белоусова, главный специалист Службы управления персоналом Филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Урала». – Онлайн обучение как формат донесения информации является наиболее эффективным и позволяет присоединяться к образовательному процессу практически без отрыва от работы из любой точки доступа. Особенную благодарность хочу выразить Дарье Феликсовне Романенковой за профессионализм, отзывчивость и индивидуальный подход к каждому слушателю, за не безразличность к профессии и делу, которым она занимается. Благодаря курсу и нашему знакомству мы смогли подобрать несколько ребят для трудоустройства в наши филиалы».

Уже сейчас можно подвести первые итоги: 16 студентов с инвалидностью прошли практику в организациях – участниках повышения квалификации. В следующем году работа по подготовке кураторов практик будет продолжена.

Подать заявку на обучение кураторов практик лиц с инвалидностью можно в Ресурсном учебно-методическом центре по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по телефонам call-центра: +7 (351) 799-71-55, +7 (800) 302-71-55 и электронной почте rumc@csu.ru.

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