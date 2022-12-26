Погода в Челябинске на Крещение 18-19 января 2023: крепкий минус и ветер

Тепло после погружения в купель точно не покажется Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ночь с 18 на 19 января православные челябинцы будут окунаться в купель. В этот день температура на улице не порадует околоминусовыми показателями: по данным трех метеосервисов, погода в Челябинске на Крещение в 2023 году будет ветреная и холодная.

Синоптики Яндекс.Погоды предполагают, что ночью с 18 на 19 января на улице устаканится минус 15 градусов. Снег не ожидается, но с юго-запада придет ветер. Его порывы достигнут 5 метров в секунду. Эта же температура сохранится до обеда следующего дня.

В прошлом году морозы на Крещение были крепче: в ночь столбики термометров опустились до минус 25.

Метеорологи сервиса погоды от mail.ru считают, что в крещенскую ночь будет не так уж и холодно: на пик приходится минус 13 градусов, которые к утру превратятся в минус четыре. При этом ветер разгонится до 6 метров в секунду.

Самые оптимистичные прогнозы дают на сайте world-weather.ru. По их мнению, с 18 на 19 января столбики термометров не опустятся ниже минус 7 градусов. Но из-за юго-западного ветра температура будет ощущаться как -12.

Чтобы погружение в купель обошлось без трагедии, региональный Роспотребнадзор рекомендует купаться только в специально оборудованных иорданях, не выпивать накануне, растереться и размяться перед входом в прорубь и не нырять с головой, чтобы не потерять сознание из-за спазмов сосудов. Находиться в воде стоит не больше минуты, чтобы не переохладиться, а сразу после этого насухо вытереться полотенцем и надеть теплые носки и одежду.

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