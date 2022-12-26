Врач, телеведущий, балерина и физик: в Челябинске назвали лауреатов премии «Светлое прошлое-2023»

Марина Есипенко и Олег Митяев по традиции станут ведущими церемонии награждения Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Стало известно, кто в 2023 году получит премию «Светлое прошлое». Конкурсная комиссия подготовила список из девяти имен — статуэтку в виде кентавра с цветком в груди вручат известным персонам, которые родились или когда-то жили в Челябинской области.

Торжественную церемонию награждения проведут в челябинском театре оперы и балета 30 января. По традиции, всех лауреатов пригласили лично принять награды и поздравления.

В список лауреатов попали двое ученых. Это физик Павел Бутырин и филолог Владимир Катаев. Оба родились в Челябинске, а сейчас работают в Москве.

Премию вручат также волейболистке Анастасии Кодировой — серебряному призеру Олимпиады, чемпионке Европы и обладательнице всемирного Кубка чемпионов.

Статуэтки готовятся передать балерине, первой солистке Мариинского театра Анастасии Колеговой, музыканту и участнику нескольких московских джазовых коллективов Сергею Корчагину.

Двое лауреатов стали знаменитыми, работая на телевидении. Это продюсер, сценарист и актер Антон Морозенко (многие его помнят как участника команды КВН «ЛУНА», другие знают как сценариста фильма «Холоп») и телеведущий Сергей Малоземов, рассказывающий в эфире канала НТВ о «диете смерти», клонировании и влиянии больших городов на здоровье человека.

Кроме того, премию присудили офтальмологу и специалисту по онкологии Ирине Пановой, а также президенту группы «Магнезит» и общественному деятелю Сергею Коростелеву.

Как рассказали организаторы, на церемонию вручения статуэток пригласят оперную певицу, солистку Большого Театра Марию Гаврилову. Она и сама три года назад стала лауреатом «Светлого прошлого». В Челябинск приедут также специальные гости, но их имена пока не раскрывают.

Ведущими торжества, как и прежде, станут актриса Марина Есипенко и певец Олег Митяев.

Премию будут вручать уже в девятнадцатый раз. В прошлом году ее лауреатами стали спортсмены, ученые и генерал-полковник ФСБ. На финальной церемонии пионеры задавали награжденным каверзные вопросы, а зрителей порадовали музыкальными номерами.

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