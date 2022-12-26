«Уралдар» - вкус и качество к новогоднему столу. Фото «Уралдар»

Классические сочные пельмешки ручной лепки из разных видов мяса, домашние котлеты из рубленного мяса - нежные, сочные, с румяной корочкой, классические сочные голубцы, сочные чебуреки ручной лепки, колбаски для жарки из рубленного мяса, котлеты по-киевски по традиционному рецепту… Только от простого перечисления этих популярных блюд уже может разыграться хороший аппетит. А в златоустовской компании «Уралдар» знают секрет того, как сделать продукты такими аппетитными и качественными. Чтобы купив и попробовав один раз, захотелось снова вернуться к этому натуральному и изысканному вкусу.

«Уралдар» - это вкусно, полезно и качественно. Фото «Уралдар»

ПОКУПАТЕЛИ ОЦЕНИЛИ КАЧЕСТВО

«Пельмени, вареники, колбаски, голубцы и другие замороженные продукты вы найдете у нас! Эта почти готовая еда здорово экономит наше время. Достаточно положить в духовой шкаф, кастрюлю или на сковороду, и через 10 минут сытный обед готов. Наши полуфабрикаты качественные, ведь современные методы заморозки позволяют сохранять в продуктах все вещества и витамины». За этими словами на официальном сайте компании «Уралдар» (www. uraldar.com) стоит большая и кропотливая работа специалистов предприятия.

Предприятие «Уралдар» уже успело завоевать репутацию производителя высококачественной, натуральной продукции. Фото «Уралдар»

Предприятие «Уралдар» не так давно работает на рынке, но уже успело завоевать репутацию производителя высококачественной, натуральной, вкусной и полезной продукции. Специалисты, оборудование, технологическая база, включая холодильные установки, - все это позволяет работать на высоком, качественном уровне, и это уже оценили покупатели.

Котлеты по-киевски - одни из самых популярных полуфабрикатов от «Уралдар». Фото «Уралдар»

- Мы дорожим своей маркой и делаем продукты глубокой заморозки как для самих себя, для своей семьи. Из дополнительных ингредиентов для пельменей, вареников, котлет голубцов, колбасок для жарки и прочей продукции (все ручной лепки) у нас только натуральные специи – фактически это только соль и перец. Свою продукция сейчас мы поставляем во все крупные магазины Златоуста. Судя по тому, как довольно активно пошли продажи, можно сказать, что марку «Уралдар» уже узнают и ценят, - отмечает руководитель компании Ольга Щербакова. – Для нас важно держать качество на высоком уровне. Мясо, овощи, - все это приобретаем у проверенных, надежных поставщиков. А это залог качества конечного продукта. Не случайно, уже несколько ресторанов города разместили у нас заказ на изготовление пельменей из оленины, так называемого диетического мяса. Перед Новым годом мы также принимаем много заказов на приготовление различных блюд, как для нескольких человек, так и для целых компаний. Практика показывает, что сегодня хозяйки все меньше времени стараются проводить на кухне. И наши замороженные полуфабрикаты – одно из лучших решений и на каждый день и для праздничного, в том числе, новогоднего и рождественского стола.

«Уралдар» - это вкусно, полезно и качественно. Фото «Уралдар»

Ольга Щербакова рассказала, что в ближайших планах открыть свой фирменный магазин, и расширить географию поставок.

ДЛЯ СПРАВКИ

Сегодня в ассортименте компании «Уралдар» более 30 наименований популярных полуфабрикатов глубокой заморозки. Среди них:

- Пельмени классические (говядина, свинина), пельмени с курицей, с курицей и говядиной.

- Вареники с сырой картошкой и салом, квашенной капустой и луком, квашенной капустой и салом..

- Котлеты «Уральские», купаты, чебуреки, голубцы, тефтели, бифштексы, шницели из куриной грудки, котлеты по-киевски, биточки из минтая.

Компания на своем официальном сайте и группах в Социальных сетях также активно развивает и сервис интернет-доставки.

Предприятие «Уралдар» уже успело завоевать репутацию производителя высококачественной, натуральной продукции. Фото «Уралдар»

Официальный сайт компании «Уралдар»: www. uraldar.com