Забрала дом и потратила миллион: жители Златоуста хотят наказать управляйку, которая качает с них деньги

В таком состоянии находятся новые дома, на содержание которых УК тратит миллионы. Фото: предоставлено КП

– Они всю власть захватили в свои руки! – кипят от возмущения жители квартала Березовая роща в Златоусте. Они уверены: управляющая компания ООО «СМУ Ремстроймонтаж» незаконно завладела многоэтажками и теперь качает с них деньги.

– У нас по городу самый высокий тариф 16,40 рублей за метр. И это за обслуживание нового дома, которому нет и года! – восклицает Анастасия Нестерова. – С нас берут за озеленение, установку скамеек. Хотя это уже есть от застройщика. На GSM модем потрачены почти 6 тысяч. А где он и для чего – непонятно. За 18 тысяч без нашего ведома купили камеру видеонаблюдения. Видеть с нее изображение мы не можем. Платим, а УК следит за нами, за наш же счёт!

В итоге баланс дома в минусе, говорит Анастасия. Всего за 7 месяцев израсходовано больше 1 млн рублей. Эти цифры жильцы взяли из отчета по использованию денежных средств по текущему ремонту общего имущества МКД. Документы есть в распоряжении редакции.

Дом сдан с огрехами – оконных откосов нет, ливневки тоже, продолжает женщина. Растаявший снег топит подвал. Отсюда сырость, грибок. УК составлять акты и передать их застройщику отказывается. Тянет, чтобы прошла 5-летняя гарантия. А потом повесит расходы на жильцов, считают они.

Да и домом управляйка завладела нечистыми методами, уверены жители квартала. По их словам, компания депутата Златоустовского городского округа Раисы Истоминой подделала протокол голосования. А самого собрания не было – на тот момент новый дом еще не был заселен. Редкие собственники, успевшие заехать, никаких уведомлений не видели.

– Ездили в Челябинск в Госжилинспекцию. Подняли протокол. Видно, что подписи одной рукой сделаны. Два человека из совета дома были даже не в курсе, что туда вошли. И что где-то голосовали, – удивляется вместе с ними Анастасия.

И такие трюки проделывались не раз с другими голосованиями – они проходили без уведомления, заверяет женщина. Как только жители требуют объяснить, куда улетают деньги, Истомина через подлог ставит в совет дома своих людей. И не дает сменить управляйку. Присылала на собрание своих представителей. Те кричали и все сорвали, рассказывает собственница. Администрация от лица жильцов по соцнайму одобрять переход в другую УК тоже отказалась.

Компания депутата отбила от другой управляйки и соседний дом №1. Истомина провела серьезную информационную атаку, рассказывает собственница одной из квартир Ольга:

– Я была председателем совета при УК «Парковый». Про компанию начали распускать слухи. И про три мои судимости за наркотики и мошенничество. Устроили очное собрание. И только на нем озвучили условия. Вместо 11 рублей за метр нам назначили тариф в 15 рублей. В уведомлении заявили 25 вопросов, а в бюллетенях было 26. Это нарушение.

Протокол о переходе в «СМУ Ремстроймонтаж» отменили через суд. Выяснилось, что в бюллетенях оказались подписи собственников, которые на момент голосования даже не были в Златоусте. Однако судья сделала ошибку: не учла голоса администрации и не указала, по каким вопросам не набрался кворум, говорит Ольга. Судебная тяжба с компанией Истоминой продолжится уже Челябинске. Очередное заседание назначено на январь.

«СМУ Ремстроймонтаж» полезла в карман и к жителям дома № 38 в 3 микрорайоне Златоуста – хотела повысить тариф через фейковый протокол. Его аннулировали в суде, рассказывает представлявший интересы собственников Александр Ларин. И даже завели уголовное дело за подделку подписей.

УК депутата обращается как с крепостными и с жильцами дома № 30А в том же микрорайоне, продолжает Александр. Никак их не отпускала в ТСН, а теперь вставляет палки в колеса и не дает уйти в ЖСК «Гагаринский».

Все нападки Раиса Истомина отрицает. КП-Челябинск она рассказала, что собственники дома №1 полгода упрашивали взять его в управление. В доме № 4 УК вместо застройщика отремонтировала крышу на 63 тысячи рублей. Теперь не может забрать эти деньги. А недовольным жителям дала совет обращаться в правоохранительные органы.

Они так и поступят. Жильцы намерены идти до конца. Готовят заявление в прокуратуру. И хотят придать проблеме максимальную огласку на федеральных телеканалах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Даже мертвый расписался»: жителям многоэтажки в Челябинске навязывают скандальную управляйку и не дают выбрать свою

Маленькая победа: жители Челябинска смогли уйти от управляйки, куда «сливали» их дом

Дом «слили» в другую управляйку, а вы против: инструкция для жителей Челябинска

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru