В Челябинске стартовал суд по делу о многомиллионных взятках в региональном отделении ПФР

Глава челябинского отделения ПФР Виктор Чернобровин вину свою не признает Фото: Кирилл САДЫКОВ

В понедельник, 26 декабря, в Центральном районном суде Челябинска началось рассмотрение уголовного дела в отношении главы реготделения ПФР Виктора Чернобровина и его бывшего подчиненного Рудольфа Зайцева. Они обвиняются в получении крупных взяток и в превышении должностных полномочий.

Согласно материалам уголовного дела, Чернобровин в 2012 году заключил контракты на приобретение зданий для территориальных отделов фонда. Их сумма оказалась завышенной и нанесла 80 млн рублей ущерба федеральному бюджету.

Через несколько лет глава фонда пошел дальше и получил взятку в виде 3,4 млн рублей и катера стоимостью 600 тысяч рублей от ЧОПа. Взамен этого он заключил с фирмой контракты по охране зданий. А в 2019-2021 годах снова получил взятку от ЧОПа, но уже вместе с подельником - начальником административно-хозяйственного отдела Рудольфом Зайцевым. Сумма оказалась внушительной – 28 млн рублей.

К слову, оба подсудимых вину свою не признают. Они заявляют, что не совершали этих преступлений.

Сейчас на имущество обвиняемых стоимостью более 100 млн рублей наложен арест. Частную охранную организацию, которая, как считает следствие, давала взятки, начали банкротить в апреле.

Напомним, летом прошлого года задержали сначала замначальника ПФР Александра Орехова. Затем под следствием оказался Рудольф Зайцев, он был задержан силовиками в Калининграде. После этого силовики уже пришли к Виктору Чернобровину. Главу ПФР сначала поместили в СИЗО, однако в сентябре его выпустили под домашний арест. Что касается Александра Орехова, то его будут судить отдельно.

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