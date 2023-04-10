В Челябинской области участник ссоры в кафе выстрелил оппоненту между ног

Поход в кафе не прошел мужчине даром Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области ссора в кафе обернулась стрельбой. Конфликт разгорелся между двумя мужчинами в поселке Еманжелинка Еткульского района. Один из спорщиков достал пистолет и выстрелил сопернику в гениталии.

В региональном ГУ МВД подтвердили, что один из участников конфликта получил травму и попал в больницу. Но насколько серьезным был урон для здоровья, уточнить не смогли.

Агрессора задержали.

— С целью установления объективной картины произошедшего полицейские опросили очевидцев происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — сообщили в областном полицейском главке.

Напомним, в Челябинске 17-летнего подростка убили после обсуждения оскорблений в соцсети.

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