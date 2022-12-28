7 книг, которые помогут добиться поставленных целей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Новогодние каникулы – отличное время подвести итоги ушедшего года и поставить цели на ближайшие 12 месяцев. Как построить планы на будущее и дать себе обещания, которые точно сработают? Журналисты «КП-Челябинск» составили для вас подборку бестселлеров, которые помогут добиться поставленных целей. Читаются они легко, поэтому вы точно осилите их за новогодние каникулы. Кстати, все эти книги можно найти в электронной библиотеке «Строки» от МТС.

Несколько бонусов для тех, кто устанет читать: в сервисе можно также прослушать книги в аудиоформате и познакомиться с оригинальным контентом, созданным МТС – подкастами, журналами и книгами.

Фото: stroki.mts.ru

Мэрилин Аткинсон, Рае Т. Чойс. «Достижение целей. Пошаговая система»

Книга не просто поможет научиться правильно ставить цели и добиваться их, но и превратить это дело в повседневную привычку. Обычно эту книгу советуют читать профессиональным коучам, но она будет интересна для всех, кто захочет по-новому взглянуть на окружающую реальность.

Авторы, Мэрилин Аткинсон и Рае Т.Чойс, профессиональные сертифицированные коучи международного уровня.

Время чтения: примерно пять часов.

Год выпуска: 2020.

Количество страниц: 288.

Читать «Достижение целей. Пошаговая система».

Слушать аудиокнигу.

Фото: stroki.mts.ru

Шон Кови, Крис Макчесни, Джим Хьюлинг. «Как достичь цели. Четыре дисциплины исполнения»

Книга даёт набор практических кейсов, которые помогут совместить ежедневные рутинный дела со стратегическими целями. Рекомендуется для прочтения руководителям любых уровней, так как все предложенные практики уже не раз были успешно реализованы в тысячах организаций и компаний любого масштаба.

Механика четырех дисциплин исполнения довольна проста, но она обещает читателям полностью изменить подход к реализации целей.

Время чтения: примерно шесть часов.

Год выпуска: 2013.

Количество страниц: 312.

Читать «Как достичь цели. Четыре дисциплины исполнения».

Фото: stroki.mts.ru

Вик Джонсон. «52 понедельника. Как за год добиться любых целей»

По мнению автора, мирового эксперта по достижению целей, добиться за год можно очень многого, если неделю за неделей неуклонно двигаться к исполнению своей мечты.

Книга рассчитана на широкую аудиторию читателей, которые готовы шаг за шагом идти к своей цели.

Время чтения: примерно три часа.

Год выпуска: 2019.

Количество страниц: 218.

Читать «52 понедельника. Как за год добиться любых целей».

Слушать аудиокнигу.

Фото: stroki.mts.ru

Брайан Моран, Майкл Леннингтон. «12 недель в году»

Книга рассказывает о том, что такое 12-недельный цикл планирования, и как его использовать в сохранении мотивации и действии. Систему на себе проверили многие политики, спортсмены, руководители компаний мирового уровня.

Как объясняют авторы, проблемы чаще всего возникают не в планировании, а в исполнении этих планов. Книга поможет каждому, кто хочет стать эффективным в том, что он делает.

Время чтения: примерно четыре часа.

Год выпуска: 2014.

Количество страниц: 208.

Читать «12 недель в году».

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Фото: stroki.mts.ru

Ицхак Пинтосевич. «Ставь цели! Найти свою цель и достичь её за 1 год»

Ицхак Пинтосевич занимает второе место в рейтинге Международной ассоциации профессионалов развития личности. Книга-тренинг приводит уникальную систему развития личности и бренда. Автор чётко объясняет алгоритм постановки целей и делится эффективными стратегиями для достижения результата, а также даёт советы по преодолению препятствий на пути к желаемому. В качестве примера приводятся биографии Билла Гейтса и Стива Джобса.

Время чтения: примерно два часа.

Год выпуска: 2013.

Количество страниц: 192.

Читать «Ставь цели! Найти свою цель и достичь её за 1 год».

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Фото: stroki.mts.ru

Лес Хьюитт, Марк Виктор Хансен, Джек Кэнфилд. «Цельная жизнь. Главные навыки для достижения ваших целей»

По мнению авторов, дела у большинства из нас не ладятся по одной причине: расфокусированности. Мы отвлекаемся и под разными предлогами не можем достичь цели. Книга предлагает десять стратегий, применение которых способно привести к желаемому результату.

Данный вариант книги переработан без сокращений и дополнен различными техниками, которые не вошли в предыдущие издания.

Время чтения: примерно пять часов.

Год выпуска: 2018.

Количество страниц: 352.

Читать «Цельная жизнь. Главные навыки для достижения ваших целей».

Фото: stroki.mts.ru

Барбара Шер. «О чём мечтать»

Книга написана 29 лет назад, но до сих пор пользуется огромнейшей популярностью по всему миру.

Автор считает, что проблема недостигнутых целей начинается от того, что человек не знает, о чём он мечтает на самом деле.

Бестселлер, написанный легким языком, поможет перестать ждать удачу, заново поверить в давно забытые цели и решить, что на самом деле хочет каждый из нас. После прочтения книги вы сумеете преодолеть негативный настрой, побороть самокритику и определиться с карьерой, которая отражает ваши истинные мечты и таланты.

Время чтения: примерно восемь часов.

Год выпуска: 1994.

Количество страниц: 360.

Читать «О чем мечтать».

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Справка

Строки — электронная библиотека, созданная МТС, которая включает сотни тысяч книг, аудиокниг и журналов, а также оригинальный контент и эксклюзивные зарубежные бестселлеры

Пользователи «Строк» могут выбрать один из трёх вариантов подписки в зависимости от своих предпочтений: «Чуть-чуть» на 10 часов доступа к контенту, «Много» на 30 дней, а также «Больше всех» на 30 дней и 3 платные книги из премиального каталога. Также читатели смогут брать отдельные книги без оформления подписки.

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