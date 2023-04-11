Спасти и сохранить: в Челябинске прошла масштабная акция «День защиты людей»

9 апреля в Челябинске во второй раз прошел «День защиты людей». Фото «Интерсвязь»

Более 25 тысяч гостей, три десятка различных спецмашин с оборудованием, 20 организаций-участников — представителей чрезвычайных служб, благотворительных, поисковых и добровольческих организаций, а также высших учебных заведений города. В Челябинске во второй раз прошла масштабная социальная акция «День защиты людей».

В «День защиты людей» на площади Революции в Челябинске собралось более 25 тысяч горожан. Фото «Интерсвязь»

Жители столицы Южного Урала и гости Челябинска могли поближе узнать, как работают специальные службы спасения, примерить костюмы спасателей, водолазов и пожарных, посмотреть выставку техники. Сотрудники спецслужб могли ответить на многие интересующие людей вопросы. Кроме того, для гостей акции были организованы бесплатные консультации с психологами и юристами, а также площадки с различными мастер-классами. Например, всех желающих учили оказывать первую помощь, делать искусственное дыхание, пользоваться противогазами и огнетушителями.

На площади Революции свои возможности показали представители чрезвычайных служб, благотворительных, поисковых и добровольческих организаций, а также вузов города. Фото «Интерсвязь»

ЗРЕЛИЩНО И ПОЗНАВАТЕЛЬНО

К примеру, большую, познавательную. интерактивную площадку, в том числе, и свое новое оборудование, представил один из организаторов акции — челябинское региональное отделение «Россоюзспаса».

Заместитель начальника ГУ «Поисково-спасательной службы Челябинской области» Денис Гарифуллин отметил, что нет какого-то универсального инструмента, и каждый разработан под конкретные виды ЧС.

— Люди подходят и удивляются, сколько оборудования у нас в наличии. Потому, что нет чего-то универсального, поэтому у нас так много инструментария. Например, средства спасения на воде новые, более модернизированные, водолазный комплекс, единственный на весь Уральский федеральный округ, который обеспечивает погружение водолазов до 60 метров, — пояснил Денис Гарифуллин.

НАГРАДЫ ДЛЯ СПАСАТЕЛЕЙ

Для зрителей совместно с воспитанниками военно-спортивного клуба «Барс» из Красноармейского района и студентами Челябинского юридического колледжа спасатели провели показательные выступления. Самым зрелищным номером стало десантирование с высоты подъемного крана на специальном тросе спасателя вместе с собакой.

Самым зрелищным номером стало десантирование с высоты подъемного крана на специальном троссе спасателя вместе с собакой. Фото «Интерсвязь»

Выполнял трюк спасатель поисково-спасательной службы Никита Исмагилов со своей подопечной — немецкой овчаркой по кличке Тори. В кинологическом расчете поисково-спасательной службы Тори на службе уже почти четыре года. Работает она, как правило, на природе: ищет потерявшихся в лесах туристов и грибников. Никита рассказывает, что обучение собаки было непростым.

— Это моя личная собака, я с ней пришел на службу, когда Тори было уже три года. В том возрасте у нее уже был свой сформировавшийся характер, поэтому и обучение было особенным. Но сейчас она показывает отличные результаты всегда заинтересована в поиске, работает быстро, ловко, — отметил Никита Исмагилов.

За свою службу Тори успела принять участие в поиске и спасении 20 человек. И этот результат был отмечен на «Дне защиты людей». Тори вместе с Никитой получили специально учрежденную премию «Защитник людей», которую в этом году в этот день вручали впервые.

Награду получил и копейский пожарный Руслан Газимов. Мужчина возвращался со смены, когда увидел пожар в двухэтажном доме. В одной из квартир в огненной ловушке оказалась женщина с двумя детьми семи и полутора лет...

Спасатель поисково-спасательной службы Никита Исмагилов с немецкой овчаркой Тори получили награду «Защитник людей. Фото «Интерсвязь»

— Я не задумывался о том, что у меня с собой нет специального снаряжения. Я видел людей, которым нужна была помощь и просто действовал. Вызвал по телефону пожарную охрану и сразу же бросился спасать людей, — рассказал Руслан Газимов. — По решеткам добрался до второго этажа, мама передала мне детей одного за другим, я их спускал вниз, там люди подстраховывали. А потом также и маму спустили. Это, наверное, судьба была. Рад, что смог помочь людям и счастлив, что они живы…

Всего в этом году награду «Защитник людей» получили 10 человек. В их числе не только спасатели и пожарные, но и врачи, студенты-медики и доноры.

В акции приняли участие специалисты кинологической службы. Фото «Интерсвязь»

У ЗАЩИТЫ ЕСТЬ ЛИЦО

Масштабная акция «День защиты людей» прошла при поддержке правительства Челябинской области, администрация города и регионального Министерства общественной безопасности.

— Такая акция — это не только праздник для всего города, но и уникальная возможность для молодежи познакомиться с профессией спасателя. Придет время и, вспомнив это событие, школьник решит связать свою жизнь с медициной, правоохранительной деятельностью или спасением жизней. Он получит специальность, которая всегда будет уважаема и востребована. Кроме того, сегодня губернатор Челябинской области уделяет огромное внимание всем спасательным службам. За последние три года было сделано очень много. У нас повсеместно строятся пожарные депо, идет оснащение служб современной техникой, — поделился заместитель министра общественной безопасности Челябинской области Алексей Устинов.

Детишки получили море эмоций и впечатлений. Фото «Интерсвязь»

В этом году акция прошла и при поддержке «Интерсвязи». Генеральный директор компании Руслан Усманов отметил, что это особенное мероприятие, уникальное в своем роде.

— Каждый из нас, наверняка, хоть раз обращался за помощью к врачам, полицейским, пожарным, спасателям или волонтерам, — сказал Руслан Усманов. — Мы решили показать жителям города, что у защиты есть лицо, познакомить челябинцев со спасателями, с теми, кто каждый час защищает нас от бед и невзгод и приходит на помощь. И приятно видеть, что и людям самим это интересно и важно, поэтому и мероприятие собрало такое большое количество жителей и гостей нашего города, — рассказал Руслан Усманов.

На выставке в честь «Дня защиты людей» было представлено три десятка различных спецмашин с оборудованием. Фото «Интерсвязь»

КСТАТИ

Челябинское представительство Медиахолдинга «Комсомольской правды» также приняло участие в акции «День защиты людей». Волонтеры раздали всем желающим более 500 номеров газеты: еженедельной и ежедневной «Комсомолки», а также еженедельника «Телепрограмма».

Акция «День защиты людей» в Челябинске будет проводится ежегодно. Организаторы надеются, что в следующим году она пройдет и в других городах России.

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