Виноваты самокатчики? Новый сквер «Академа» в Челябинске придется чинить за бюджетный счет

Рядом со сквером школа, и подростки также полюбили здесь гулять. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

Жители северо-запада Челябинска прислали в редакцию КП-Челябинск фотографии, на которых сквер на пересечении 40-летия Победы и Братьев Кашириных уже не выглядит новым, хотя сдали его осенью 2022 года.

— Неоднозначные впечатления от сквера,— пишет жительница этого района Оксана. — Задумка неплохая: много скамеек, мамы гуляют с колясками, даже в жару здесь будет тень, большая песочница для детей. Но некоторые перила и скамейки уже сломаны. И что такое с плиткой? Местами что-то белое, смотрится неопрятно и пристает к подошвам.

Мы отправили запрос в администрацию, чтобы узнать, что случилось с новым сквером, и будет ли исправлять недочеты подрядчик. Основные разрушения оказались в районе детской площадки, где уложено резиновое покрытие, и качество скамеек отличается от тех, что в другой части сквера.

Резиновое покрытие не назовешь новым. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

В мэрии журналисту КП-Челябинск рассказали, что гарантия на все материалы есть. Плитку и резиновое покрытие должны менять в течение 4 лет, железобетонные элементы — 8 лет, на элементы освещения гарантия 5 лет, даже на озеленение дается один год. Но, по сути, состояние парка — результат вандализма, а это уже другой случай.

— Гарантийные сроки не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц, — прокомментировали в администрации Челябинска. — На этом объекте «самокатчики-прыгуны» повредили скамейку и террасную доску, в зимний период машинами нарушен рулонный газон, погнуты перила тросового ограждения и снята доска с перил.

За комментарием мы также обратились к депутату райсовета Калининского района, который курирует эту территорию, Андрею Кондратьеву. Он рассказал, что также направил обращение, но ему еще не ответили, однако сквер не успели передать на баланс района и отвечает за него город.

— Данный сквер в район не передавался, и за него отвечает комитет дорожного хозяйства Челябинска, — уточнил Андрей Кондратьев. — Все должно быть восстановлено. Только после этого он будет передан Калининскому району.

В городской администрации, рассказали, что сквер восстановят в этом сезоне, только делать это будет уже не подрядчик

ЧТО ТАКОЕ ВЫСОЛЫ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ

Еще одна проблема, которая вскрылась — неприятный белый налет, который появился на плитке по всему скверу и портит вид. В администрации ответили, что это «высолы» и подробно описали, откуда они взялись.

Плитка оказалась белой от соли, но в администрации уже знают, как с этим бороться. Фото: ЧИТАТЕЛЬ "КП"

— Разводы белого цвета, солевой налет, образующийся в бетоне, называют высолами, — отметили в мэрии. — Атмосферные осадки напитывают бетон влагой, в составе которой имеются нерастворенные виды солей. Испаряясь, влага оставляет соли на поверхности бетона, и таким образом, они выступают на поверхности в виде высолов. Низкая температура окружающей среды, отсутствие тепла, а также перепады температурного режима влекут за собой солевые выделения на бетонной поверхности.

Неприятное явление оказалось вполне устранимо.

— Подрядчиком будут приняты необходимые меры по устранению высолов, — заверили в администрации.

Сквер на 40 лет Победы можно назвать многострадальным. Несколько лет между двумя микрорайонами «Академа» оставалась строительная дорога, автопарковки, незаконные ларьки и даже самовольное кафе. Обсуждалось строительство дороги, которая выведет на Университетскую набережную. Однако жители отстояли проект сквера, а его строительство прошло при поддержке губернатора. Теперь люди борются за порядок и качественное содержание этого ценного для прогулок места.

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