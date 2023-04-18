10 захватывающих биографических сериалов

Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look

Фильмы в жанре байопик можно назвать одними из самых захватывающих в современном кинематографе. Само слово происходит от английской аббревиатурыbiopic, возникшей от сочетания biographicalpicture («биографическая картина»). Биографические фильмы основываются на реальных событиях и рассказывают о судьбах интересных людей, их жизненных потрясениях, повлиявших на становление этих личностей.

В этом материале мы собрали 10 биографических сериалов, которые прямо сейчас доступны в онлайн-кинотеатре KIONэкосистемы МТС.

«Вертинский»

Скриншот: kion.ru

Биографическая драма о самом известном русском шансонье XX века Александре Вертинском. Его судьба тесно переплетена с переменами в отечественной истории. Он прошел путь от бедствующего декадента до кумира миллионов. Его обожали во Франции, Германии, Штатах и Китае. Его любили и ненавидели все сословия: и воры, и королевские особы.

Сюжет сериала представляет Вертинского не только как представителя богемы, но и как очень доброго человека, искреннего и умеющего сочувствовать. Возможно, именно поэтому судьба наградила его таким громогласным успехом и тихим семейным счастьем.

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«Лестница»

Скриншот: kion.ru

Этот многосерийный фильм снят на основе одноименного документального сериала о преступлении 2004 года. Главный герой – писатель Майкл Питерсон, осужденный за убийство своей жены. Женщину нашли мёртвой в их доме возле лестницы. По версии следствия, она упала с лестницы и скончалась от полученных травм. Во время судебного процесса полиция не верит словам Питерсона о том, что он был на заднем дворе и не слышал крики жены о помощи. Сериал о бурной судебной тяжбе, в которую втянули семью.

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«Раневская»

Скриншот: kion.ru

Биографический сериал посвящён жизни и творчеству народной артистки СССР Фаины Раневской. «Всё приятное в этом мире либо вредно, либо аморально, либо ведёт к ожирению». Актёров зачастую помнят по ключевым ролям, но Раневская разбила этот стереотип вдребезги. Даже самые колоритные образы не могли сравниться с харизмой актрисы вне сцены, а её крылатые выражения повторяет не одно поколение. В 20 лет юная Фаина отправилась покорять Москву, несмотря на запрет родителей. Еврейская девушка из провинции без денег, с неформатной внешностью, бешеным артистизмом и острым языком бросает вызов московской театральной системе. На экране она умела перевоплощаться и во вспыльчивую дамочку, и в злую мачеху, и в тихую гувернантку, а ещё её голосом говорит «домомучительница» в «Карлсоне».Её история — магическое превращение из Фанни Фельдман в искрящуюся Фаину Раневскую, не знающую преград и верную лишь себе и искусству.

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«Анна Герман. Тайна белого ангела»

Скриншот: kion.ru

Биографический сериал о жизни и творчестве популярной польской певицы Анны Герман. По профессии она была геологом, у нее не было ни актёрского, ни музыкального образования. Однако это не помешало ей стать талантливой исполнительницей и любимицей международных фестивалей. Страшная авария произошла во время гастролей в Италии. В результате травмы Анна находилась в коме 12 дней. Никто из врачей не верил в благополучный исход. Но Анна Герман сделала невозможное, выжила и стала «белым ангелом» советской эстрады. Сценарий для сериала и список шлягеров, которые в нём прозвучали, были согласованы со Збигневом Тухольским — вдовцом Анны Герман.

Смотреть сериал «Анна Герман. Тайна белого ангела»

«Джулия»

Скриншот: kion.ru

Биографический сериал о Джулии Чайлд, знаменитой писательнице кулинарных книг и ведущей одного из первых кулинарных шоу на телевидении. Джулия Чайлд когда-то работала в американской разведке, но прославилась как ведущая революционного кулинарного шоу «Французский шеф-повар». Она разрушила стереотип о том, что готовка — это долго и скучно, чем избавила женщин от большого давления. Популярность Джулии Чайлд совпала с важным периодом в истории США — расцветом общественного телевидения, второй волной феминизма, а также изменением места, которое занимали звезды в американской культуре. Так Чайлд стала одной из икон феминизма, а ее зрительницы научились готовить быстро, не теряя при этом в качестве.

Смотреть сериал «Джулия»

«Великая»

Скриншот: kion.ru

Историческая драма о самодержице Екатерине Великой. Она приехала в Россию на правах невесты князя Петра Фёдоровича и взошла на престол в результате дворцового переворота. В фильме рассказывается о почти двух десятилетиях дворцовых интриг, заговоров, борьбы за власть и личных драм. При Екатерине границы империи значительно расширились, и Россия укрепилась в статусе в великой европейской державы. В сериале показана личная драма Екатерины. Снимали сериал более чем в двухсот локациях Петербурга и Ленинградской области, среди которых Петропавловская крепость, Петергоф, дворцы Гатчины и Ораниенбаума. Главную роль в фильме исполнила Юлия Снигирь.

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«Красная манжета»

Скриншот: kion.ru

Чосон, XVIII век. Историческая дорама, снятая на основе романа с одноимённым названием, о наследном принце, который влюбляется в своенравную придворную даму. Принц Ли Сан считает, что долг перед страной важнее чувств. Однажды он влюбляется Сон Док Им и предлагает ей стать наложницей. Но девушка не хочет лишаться свободы. В итоге чувства окажутся сильнее, и влюбленные найдут способ быть вместе.

Смотреть сериал «Красная манжета»

«Чкалов»

Скриншот: kion.ru

Биография комбрига Валерия Чкалова полна тайн, которые долгие годы скрывали становление авиации в СССР. В сериале главного героя сыграл Евгений Дятлов. Первые серии показывают Валерия как студента, а заканчивается сериал повествованием о бесстрашным командиром, который совершил в 1937 году легендарный беспосадочный перелёт через Северный полюс.

Дятлов показал Чкалова рискованным, слегка безбашенным и гениальным лётчиком, который чувствует самолёт как собственный организм.

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«На взводе. Битва за Uber»

Скриншот: kion.ru

История компании UBER, запустившей приложение по заказу такси и еды, которым пользуются во многих странах. Сериал основан на книге американского журналиста Майка Айзека «Битва за Uber. Как Трэвис Каланик потерял самую успешную компанию десятилетия». В ней он рассказывает о становлении компании с момента ее основания в 2009 году. В поисках финансирования и влиятельных партнеров Каланик познакомился с бизнесменом Биллом Герли, который впоследствии стал соучредителем компании, а также с основательницей The Huffington Post АрианнойХаффингтон, которая стала первой женщиной, вошедшей в совет директоров Uber.

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«Девятаев»

Скриншот: kion.ru

Исторический сериал о самом дерзком побеге в военной истории, который совершил лётчик-истребитель Михаил Девятаев. Летом 1944 года он попал в плен на засекреченном острове, где оказался перед тяжелейшим выбором: продолжить воевать в небе, но на стороне врага, либо отправиться умирать в концлагерь. Но Девятаев выбирает третий вариант — он решает бежать. А точнее — лететь, на вражеском бомбардировщике.

Картина от режиссёров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, помимо эффектного описания реальных событий, является эмоциональным рассказом о предательстве, прощении и настоящей дружбе.

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