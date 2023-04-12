День космонавтики в ОК: интерактивный квиз, рамки, квест и фотомарафон от Музея космонавтики

Фото: ОК.ru

Ко Дню космонавтики социальная сеть Одноклассники и Музей космонавтики запускают интерактивную онлайн-программу. Пользователи соцсети смогут поставить космические настроения, пройти квест от настоящего космонавта и проверить свои знания по космонавтике в тематическом квизе.

С 12 по 16 апреля в официальной группе Музея космонавтики в ОК пользователи смогут проверить свои знания о первых достижениях в области освоения космоса, а также принять участие в фотомарафоне, посвященном отечественной космонавтике.

12 апреля Музей космонавтики выпустит эксклюзивный видеоквест с Александром Мисуркиным — Героем России, летчиком-космонавтом РФ. Он загадает по одному экспонату из каждого зала музея, а в конце дня редакция проекта объявит семь победителей, которые первыми назовут правильные ответы. Также пользователи смогут зарядиться по-настоящему космическим настроением. Музей космонавтики выпустил тематический набор в сервисе «Настроения», в котором будут экспонаты музея, звезды и планеты.

К старту проекта пользователи смогут установить тематические рамки на аватар в ОК в приложении «Волшебные рамки». Они были отобраны с помощью конкурса по созданию рамок в группе Музея космонавтики.

Кроме того, в сервисе «Увлечения» появился раздел с видео на космическую тематику. В отдельной вкладке можно найти архивные видеоролики от Музея космонавтики и Роскосмоса.

ОК ежегодно проводят активности и образовательные проекты ко Дню космонавтики. В прошлом году соцсеть совместно с Музеем космонавтики представила пользователей в образах известных космонавтов с помощью deepfake-технологий. Для этого ОК сгенерировали более 180 миллионов персональных изображений, которыми пользователи могли поделиться со своими друзьями и подписчиками. В ноябре 2022 года Одноклассники вместе с Музеем космонавтики подготовили серию научно-популярных лекций известных ученых. Пользователи смогли узнать, как проходят космические полеты и как осуществляются сложные процессы при отправке космических кораблей.