«Получила за оскорбление матери»: подростки засняли на видео драку двух школьниц

Школьницы вышли по разам на глазах у одноклассников. Фото: соцсети

В Челябинской области две 14-летние школьницы устроили драку, которую их друзья записали на видео. Инцидент случичился в городе Карталы. Как стало известно КП-Челябинск, девочки поругались из-за оскорблений. Одна (на видео в клетчатых штанах) якобы назвала другую девушкой легкого поведения, да еще и оскорбила ее мать. В итоге конфликт решали дракой.

— Все началось из-за того, что она много про меня говорила, но я внимания не обращала, — рассказала одна из девочек КП-Челябинск. — Потом мне сказали, что она начала говорить про маму, но я никому не верила. Потом еще несколько раз сказали, и я уже поверила. Встретила ее, поговорила, она прыгнула на меня, и потом так получилось, что случилась драка.

Судя по видеоролику, разнимать школьниц никто не планировал. Наоборот, драка происходила под всеобщее улюлюкание и шутливые высказывания. Видеозапись опубликовали накануне вечером в местном паблике, и пост за несколько часов набрал сотни осуждающих комментариев. Запись уже удалили, но интернет помнит все.

Как стало известно КП-Челябинск, сегодня девочек вызывали в полицию, где они давали объяснения по поводу случившегося. Серьезных травм школьницы не получили, никто из родителей не стал подавать заяление.

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