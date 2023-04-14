Миллион рублей и красивые медсестры: зачем молодые врачи едут работать в сельские больницы Челябинской области

КП-Челябинск узнала у студентов, что их привлекает в сельской местности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В холле Южно-Уральского государственного медицинского университета толпы народу. Расставлены парты, стенды с названиями разных больниц со всей области. Всюду снуют студенты в халатах и без, набивают карманы листовками и деловито расспрашивают об условиях. Здесь проходит «Ярмарка вакансий» и сегодня кто-то из них примет судьбоносное решение поехать в село и стать земским доктором. А зачем молодому специалисту ехать в глушь, выяснил журналист КП-Челябинск.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сразу признаюсь – ярмаркой я оказался слегка разочарован. Отправляясь на нее, я потирал свои журналистские руки в предвкушении историй о разрушенных больницах без оборудования, о пустых кабинетах, мизерных зарплатах и студентах, которым это все не надо и лучше они пойдут в частную клинику. Неожиданно для себя, я попал в мир идеальной медицины, где оборудование – новейшее, медики – милые и доброжелательные, а молодые специалисты готовы биться за здоровье пациентов хоть в самых далеких от столицы области селах. Первый же соискатель заявляет, что в область поехать совсем не против.

– Мне понравился Еткуль. Отличное место, 40 километров от Челябинска. Обещают хорошие условия, достойную зарплату. Говорят, молодой персонал, девушки симпатичные, что тоже приветствуется. В общем, хорошее место для работы, – улыбается молодой уролог Сосо Бухаидзе.

Про девушек Сосо сказал не просто так, ведь это один из аргументов больниц. Молодым специалистам – молодой и симпатичный коллектив. Еще зазывают новым оборудованием и программой «Земский доктор», по которой врачам за пять лет работы в сельской местности вручают сертификат на один миллион рублей. А еще на стендах стоят печеньки с конфетами – прикармливают медиков как рыбку, а они и рады.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Очень хорошая площадка для выбора будущего места работы, много представителей медучреждений из города и области приехали. Предложений заманчивых много звучит, – рассказывает ординатор-хирург первого года Владислав Самаркин, – Я бы предпочел остаться в Челябинске. Но если будет необходимость поехать, то я бы выбрал Южноуральск – находится близко, город достаточно большой.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Обращаюсь к группе парней, у которых брал комментарий. Вот они молодые, перспективные, им бы строить карьеру в городе, потом в Москву или Петербург, а может и за границу (или чего там хотят студенты), зачем в село то ехать? На меня смотрят с недоумением.

– Людей лечить надо везде у нас! Мы свою страну любим, область! В деревне и воздух чистый, и люди хорошие, и в больницах профи работают, – как один говорят мне медики.

Ну, думаю, чудеса! Парни в это время продолжают набивать карманы буклетами. И ходят будто не они по возможным работодателям, а сами областные коллеги к ним подходят, приглашают, красивые девушки улыбаются и дают номера, а седые почтенные врачи уважительно жмут руку. Один из медиков подсказывает мне – за этим молодые врачи в села и едут, за почтением.

Медики решили, что ростовая кукла должна привлечь внимание. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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