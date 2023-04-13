Горят не только деревья, но и трава: Челябинск заволокло густым дымом из-за многочисленных пожаров

Горожан просят временно не открывать окна. Фото: читатель КП
Вечером в четверг, 13 апреля, в Челябинске поднялся густой дым. В основном очевидцы сообщают о пожарах за пределами города. Так, на берегу Шершневского водохранилища загорелась растительность.
— На берегу Шершней поднялось высокое пламя. Деревья горят очень сильно. Пожарные бегают и все еще не могут потушить, — рассказывает читатель КП-Челябинск.
Фото: читатель КП
Фото: читатель КП
В пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что в районе поселка Западный загорелся камыш. На месте работают сотрудники ведомства и добровольной пожарной команды «Кременкуль».
— Угрозы населенному пункту нет. Сильный ветер способствует распространению дымки, — уточнили в ГУ МЧС по региону.
На выезде из города на трассе Челябинск – Екатеринбург загорелась трава. Автомобилисты сообщают, что дорогу заволокло дымом. Сейчас тучи идут в сторону Челябинска.
Пожар на трассе Челябинск - Екатеринбург. Фото: читатель КП
Жители Копейска, города-спутника Челябинска, сообщают о крупном пожаре в районе поселка РМЗ. Сейчас там горит трава. На место уже вызвали огнеборцев.
Фото: Подслушано Копейск / Vk.com
Фото: Подслушано Копейск / Vk.com
Ситуацию с пожарами осложняет и погода. Вечером поднялся штормовой ветер.
Напомним, челябинцы уже несколько дней жалуются на запах гари и дым. Региональное управление Роспотребнадзора провело проверку и выявило превышение диоксида серы в воздухе. Горожанам рекомендовали временно не открывать окна и по возможности избегать прогулок на свежем воздухе.
Также в Челябинской области с 12 апреля был введен особый противопожарный режим. Южноуральцев просят не посещать леса, а также воздержаться от разжигания костров и сжигания мусора, сухой травы. За нарушение запретов предусмотрены штрафы.
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