Зульфия Садыкова приехала к Алексею Текслеру, чтобы решить транспортную проблему своего села. Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел личный прием граждан. Жители приехали в правительство, чтобы рассказать о проблемах, которые их волнуют: нужен капитальный ремонт Дома культуры, разрушилась дорога или не хватает автобусов на маршруте. Беспокоит южноуральцев и состояние озер. Все эти вопросы решаются по нацпроектам и региональным программам. После личного общения все новые объекты берутся в работу.

СЕЛЬСКИЙ КЛУБ ПОЛУЧИТ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ

Дом культуры во многих селах — это центр всей творческой жизни: и музыкальная школа, и кружки, и спортивные секции, и главная концертная площадка. Многие из них были построены в советское время и требуют ремонта. В 2022 году в Челябинской области были капитально отремонтированы 20 домов культуры за счет федерального, областного и местного бюджетов. Этот год также начался с открытия после реконструкции старейшего учреждения в селе Кулевичи Варненского района, который был построен еще в 1975 году.

Теперь на прием к губернатору из Варненского района приехала Людмила Гулевич. Художественный руководитель ДК в Алексеевке рассказала, что ее учреждение тоже давно не ремонтировалось — с 1982 года. Алексей Текслер сообщил, что Дом культуры вошел в нацпроект «Культура» на 2023 год. Дополнительно принято решение отремонтировать спортзал.

Личный прием Алексей Текслер проводит вместе с министрами, чтобы сразу найти решение проблемы. Фото: пресс-служба губернатора.

— Нужно сделать ремонт в спортзале Дома культуры, пусть по другой программе, но это нужно сделать одновременно с ремонтом помещений учреждения культуры, — дал поручение по итогам встречи Алексей Текслер. — Этот вопрос поручаю проработать. Плюс необходимо благоустроить прилегающую территорию и организовать подъезд.

СЕЛЬСКИЕ МАРШРУТЫ

В январе этого года губернатор Алексей Текслер посетил Брединский район, где проходит капитальный ремонт центральной райбольницы, а в поселке Маяк полностью обновили Дом культуры, планируют построить и новый ДК в Калининском поселении. Теперь жительница Маяка Зульфия Садыкова приехала на личный прием с просьбой наладить транспортное сообщение с Магнитогорском, куда едут за медицинской помощью, на учебу или работу.

По поручению губернатора уже со следующей недели новый автобус будет ходить три раза в неделю по маршруту Бреды — Магнитогорск. На нем будут сохранены все льготы, а тариф регулируется областью.

Алексей Текслер подчеркнул, что это постоянная работа регионального минтранса.

— Мы сейчас помогаем муниципалитетам вводить маршруты по регулируемым тарифам, потому что не все частники маршруты берут, считая их невыгодными, а если берут, то могут не выполнять свои обязательства, — пояснил глава региона. — Поэтому субсидируем и вводим регулируемый тариф. Обеспечиваем и новым транспортом, и гарантией движения по графику.

ВНИМАНИЕ ЭКОЛОГИИ

Волнуют жителей Челябинской области и вопросы экологии. Сразу два обращения на приеме губернатора касались этой темы. Замдиректора школы в Вишневогорске Марина Санатина попросила обратить внимание на озеро Аракуль. Озеро останется особо охраняемой природной территорией, более того, здесь будет создан природный парк с двумя рекреационными зонами.

Координатор экологического проекта из Златоуста Анастасия Серебрякова подняла вопрос очистки городского пруда. По нацпроекту «Экология» в июне возобновятся работы по изъятию донных отложений.

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