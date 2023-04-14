Половина умирают на первом году жизни: у жителя Челябинской области при обследовании на ковид нашли страшную болезнь

Врачи Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии провели сложную операцию. Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии

Житель Верхнего Уфалея Евгений Ваганов все свои 67 лет считал себя здоровым человеком. Вместе с женой, воспитывал двоих детей, жил в частном доме, вел хозяйство, работал клепальщиком на заводе – отбойным молотком разбивал металл. Никогда не жаловался на сердце и не догадывался о диагнозе, в котором каждая строчка угрожала смертельной опасностью. В 2022 году перенес пневмонию и стал мучиться от отдышки.

– Идешь и задыхаешься. Неделю чувствую себя хорошо, другую неделю – плохо. Потом становилось все хуже и хуже. Свой дом пришлось продать – уже не мог заниматься хозяйством. Переехал в квартиру в многоэтажный дом, – рассказывает мужчина.

Первая мысль, которая возникла у Евгения Борисовича, – наверное, ковид. Обратился к врачам с подозрением на коронавирус, прошел обследование в госпитале ветеранов войн, потом в кардиодиспансере. Там то и выяснилось, что у мужчины сложный врожденный порок сердца с дефектом межпредсердной перегородки, выраженной недостаточностью трехстворчатого клапана и аномальным дренажом легочных вен.

Евгению Ваганову предложили сделать плановую операцию на открытом сердце. Несмотря на пожилой возраст и большие риски, он мужественно согласился, не раздумывая.

– В жизни нужно попробовать все. Чувствовать себя больным я уже попробовал. Поэтому и понял, что нужно решаться на операцию. Знал, что она поможет, – поясняет Евгений Борисович.

Провел сложную и долгую открытую операцию сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением врожденных пороков сердца челябинского Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Игорь Гладышев. По его словам, ситуация была критичной. Если бы Евгений Борисович не обратился к врачу, все могло бы закончиться плохо.

Заведующий отделением врожденных пороков сердца ФЦССХ Игорь Гладышев. Фото: Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии

– Каждый четвертый ребенок с врожденным дефектом межпредсердной перегородки умирает в раннем младенчестве, еще порядка половины – на первом году жизни. Без лечения до подросткового возраста доживает лишь каждый десятый. Трикуспидальная недостаточность при отсутствии лечения приводит к смерти. А при возникновении тотального аномального дренажа легочных вен развивается гипоксия органов и тканей, правые отделы сердца, из-за чрезмерной нагрузки на них, увеличиваются в размерах. Последствиями могут стать сердечная недостаточность и легочная гипертензия. Прожить столько лет с таким тяжелым анамнезом – нонсенс, – говорит хирург.

Вместе с тем, возрастные пациенты с врожденным пороком сердца – совсем не новость в сердечной хирургии. Специалисты объясняют, что причина кроется в том, что раньше беременным женщинам не проводили ультразвуковое исследование плода. Если при рождении ребенок не чувствовал себя плохо, никто не назначал диагностику.

Главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олег Лукин. Фото:Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии

– Сейчас в рамках скрининга беременные женщины проходят УЗИ на наличие у плода каких-либо сердечных аномалий. Раньше такого не было. Поэтому в данное время мы часто сталкиваемся с подобными случаями, – отмечает главный врач Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Олег Лукин. – К сожалению, с возрастом у человека начинают накапливаться необратимые изменения в легких и сердце, он начинает чувствовать себя плохо, и только тогда обращается в больницу, где выясняется, что уже много лет живет с врожденным пороком сердца, который нужно было устранить еще в детстве.

Однако во взрослом возрасте течение и лечение такой болезни осложняется наличием многих других недугов, как сахарный диабет, нарушение сердечного ритма, сердечная недостаточность. Поэтому хирургическое вмешательство также сопровождалось высоким риском – организм уже приспособился жить с тем, что есть. Операция на сердце Евгения Борисовича длилась 3,5 часа, после чего он попал в реанимацию. Однако буквально через неделю Евгений Борисович начал отмечать, что самочувствие стало намного лучше. Сейчас мужчина пошел на поправку и уже выписался из больницы. Его жизни ничего не угрожает. Однако, по словам врачей, выявить опасное заболевание можно было раньше, если бы Евгений Борисович прошел диспансеризацию.

– Сейчас диагностика стала более доступна. Кардиологические службы внимательно работают с каждым пациентом. Часто мы выявляем запущенные пороки сердца и можем исправить их. Есть пороки, которые «шумят», и врач может услышать их проявления при осмотре пациента. Неизбежные изменения конфигурации сердца можно было увидеть на рентген-снимках, но повода их сделать не было, – поясняют специалисты.

В то же время, симптомы, которые говорят о необходимости обратиться в больницу, – снижение физической активности, отдышка, слабость, быстрая утомляемость.

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