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Общество15 апреля 2023 9:15

«Отмечают мобильность и мощь»: курганский машиностроительный завод отправил российской армии партию боевых машин

«Курганмашзавод» отчитался о выполнении гособоронзаказа на БМП-3
Олег КОСТЕНКО
Машины были модернизированы.

Машины были модернизированы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Курганский машиностроительный завод отгрузил очередную партию модернизированной БМП-3 (боевая машина пехоты). Разработанная более 40 лет назад модель была модернизирована. Добавлен современный прицел наводчика оператора «Содема», дополнительные броневые экраны и решетки. Машины получают положительные отзывы от военнослужащих. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

– Надежность курганских БМП высоко ценят военные, принимающие участие в специальной военной операции. Они отмечают высокую мобильность и огневую мощь «тройки», – сообщил директор «Курганмашзавода» Петр Тюков.

Машины собраны по гособоронзаказу. Для его выполнения сотрудники работают по 12 часов в день, 6 дней в неделю, а некоторые цеха переведены на круглосуточный режим.

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