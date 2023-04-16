Фото: Челябинский аэропорт

Сегодня ночью в Челябинск из Иерусалима доставили благодатный огонь. Накануне на Святую Землю за ним летал секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков. Около двух часов ночи специальный борт приземлился в аэропорту имени Курчатова, а затем огонь в специальном светильнике доставили в Свято-Симеоновский собор.

— Огонь был доставлен в Челябинск как благословение со Святой Земли в эти святые дни. Христос Воскресе, — выступил в храме митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Так Благодатный огонь сходил в Иерусалиме. Фото: Игорь Шестаков

Напомним, это уже третий год подряд, когда Благодатный огонь доставляют в Челябинск прямо из Храма Гроба Господня. Желающие южноуральцы смогут зажечь свои свечи на протяжении всего пасхального дня. Огонь будет находиться в Свято-Симеоновском соборе на улице Кыштымской, 34.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru