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Общество16 апреля 2023 5:05

В Челябинск из Иерусалима доставили Благодатный огонь

Южноуральцы смогут зажечь свои свечи на протяжении всего пасхального дня
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
Фото: Челябинский аэропорт

Фото: Челябинский аэропорт

Сегодня ночью в Челябинск из Иерусалима доставили благодатный огонь. Накануне на Святую Землю за ним летал секретарь Челябинской епархии Игорь Шестаков. Около двух часов ночи специальный борт приземлился в аэропорту имени Курчатова, а затем огонь в специальном светильнике доставили в Свято-Симеоновский собор.

— Огонь был доставлен в Челябинск как благословение со Святой Земли в эти святые дни. Христос Воскресе, — выступил в храме митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Так Благодатный огонь сходил в Иерусалиме. Фото: Игорь Шестаков

Так Благодатный огонь сходил в Иерусалиме. Фото: Игорь Шестаков

Напомним, это уже третий год подряд, когда Благодатный огонь доставляют в Челябинск прямо из Храма Гроба Господня. Желающие южноуральцы смогут зажечь свои свечи на протяжении всего пасхального дня. Огонь будет находиться в Свято-Симеоновском соборе на улице Кыштымской, 34.

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