Схватил пакет и убежал: пенсионер обокрал 9-летнюю девочку прямо на улице

Кража случилась, когда девочка играла на детской площадке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области 9-летнюю девочку обокрали прямо на улице. Инцидент случился в селе Кунашак. Школьница играла с друзьями на детской площадке, а пакет со своими вещами оставила неподалеку на скамейке. Мимо проходил 64-летний пенсионер, который и положил глаз на все это.

Мужчина схватил пакет, где лежали телефон и другие личные вещи девочки. Впрочем, вор их выбросил – оставил только гаджет, который позже продал за 500 рублей. Обнаружив пропажу, школьница побежала к тете и рассказала о случившемся. А та уже обратилась в полицию.

— Оперативники установили личность подозреваемого и место его нахождения. Ранее не судимого мужчину задержали и доставили в районный отдел полиции, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Мобильный телефон тоже нашли и вернули владелице. Против вора завели уголовное дело за кражу, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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