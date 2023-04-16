Освятить куличи и прикоснуться к Благодатному огню: смотрим, как в Челябинске отмечают Пасху

Челябинцы пришли в собор целыми семьями, чтобы освятить куличи
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня православные жители Челябинска отмечают главный праздник — Пасху. Традиционно большой ажиотаж возник в Свято-Симеоновском соборе, куда ночью привезли Благодатный огонь. Южноуральцы пришли сюда, чтобы освятить яйца и куличи, а также поставить свечку. КП-Челябинск показывает, как прошел пасхальный день в соборе.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер тоже посетил собор вместе с семьей.
— С Пасхой, друзья! Пусть добро, радость и благополучие не покидают ваши дома. Здоровья и счастья, любви и взаимоуважения каждой семье, — написал Текслер у себя в соцсетях.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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