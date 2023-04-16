«Челбаскет» в звании чемпиона страны вышел в Финал четырех Кубка России по баскетболу

«Челбаскет» вышел в Финал четырех чемпионата России в Высшей лиге Фото: Алексей МИКУШИН

Длинный баскетбольный сезон близится к финальному завершению. Челябинский «Челбаскет» уже завоевал золотые медали регулярного чемпионата в Высшей лиги чемпионата страны. А сегодня приблизился к очередной цели — победе в Финале четырех, который считается своего рода Кубком России.

За выход в Финал «Челбаскет» сегодня, 16 апреля, в Челябинске не без труда переиграл «Чебоксарских ястребов» 59:44, равно, как и в предыдущей игре в Чебоксарах. Но там преимущество «Победной стаи» было не столь ощутимым — 71:68.

Оценивая игру команды, главный тренер БК «Челбаскет» Алексей Миронов отметил крайне низкую результативность обеих клубов.

— Задачу минимум мы выполнили – вышли в Финал четырех. Отдохнем один день и начнем подготовку в решающим матчам, которые пройдут в конце апреля в Магнитогорске. Игру с «Ястребами» я бы охарактеризовал так: это лучшая игра сезона в защите, и худшая в нападении… Главное, мы справились с задачей, и подарили челябинцам хорошую игру, — пояснил Алексей Миронов. — А в Финале четырех каждая игра будет решающая. Первым соперником для нас станет магнитогорский «Металлург».

Форвард БК, центровой и капитан «Челбаскет» Андрей Малышев, комментируя игру с «Чебоксарскими ястребами», также подчеркнул, что матч был напряженный и команде непросто было удержать преимущество на протяжении всей игры и сохранить его в заключительной четвертой четверти.

Капитан БК «Челбаскет» Андрей Малышев настроен на победу в Финале четырех Фото: Алексей МИКУШИН

— Конечно, сейчас конец сезона, и все подустали. Ребят к тому же еще и преследовали травмы. Но все сейчас на усталости. Немного отдохнем, подготовимся и снова в бой. Не важно, кто сколько набрал очков, главное, что мы победили и вышли в финал. А первый матч с магнитогорским «Металлургом» — это будет яркое южноуральское дерби. И мы, и Магнитка выйдем максимально заряженными на победу. Не у кого не будет права на ошибку, — сказал Андрей Малышев.

Кстати, за «Победную стаю» на трибунах вместе с супругой болел и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. А после окончания победного матча президент баскетбольного клуба «Челбаскет» Николай Сандаков вручил команде символическую путевку в «Финал четырех». После победного матча – общее фото на домашнем паркете. Болельщики пожелали команде вернуться в Челябинск с победой!

Отметим, что за три года со времени создания клуба «Челбаскет» сумел выйти в лидеры чемпионата Высшей лиги, имея в составе более 75 процентов игроков — воспитанников южноуральского баскетбола.

КСТАТИ

На матче «Челбаскет» — «Чебоксарские ястребы болельщики увидели яркую развлекательную программу. Челябинских парней вместе с «Леброшей» (маскот БК «Челбаскет») пришли его коллеги из других южноуральских спортивных клубов: «Дельфин» из ватерпольного «Динамо-Уралочка», «Белый Медведь» - из ХК «Трактор», Кот «Мотя» - из ВК «Динамо-Метар». А так же маскоты партнеров и друзей БК «Челбаскет».

А часть вырученных средств с продажи билетов будет направлена на покупку инвентаря в спортивную школу Коркинского муниципального округа.

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