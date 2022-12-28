Силовики застали депутата в коттедже Фото: кадр с видео

Фирма «Альфастрой» депутата гордумы Олега Иванова, которого накануне отправили под домашний арест по обвинению в уклонении от уплаты налогов, много лет выигрывала многомиллионные контракты на строительство знаковых для города объектов. Не обходилось и без скандалов. Вспомним самые громкие их них.

АНТРАКТ: КАК РЕМОНТ ТЕАТРА ПЕРЕРОС В УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В 2018 году компания получила контракт на возведение пристроя к Театру оперы и балета имени Глинки. Начальная цена контракта составила 86,8 млн рублей. «Альфастрой» предложил наименьшую цену — чуть больше 85 млн рублей. В 2020 году, после того, как объект сдали, прокурорская проверка обнаружила махинации.

— В рамках исполнения государственного контракта приняты и оплачены фактически отсутствующая на объекте офисная мебель и невыполненные работы. Ущерб, причиненный бюджету Челябинской области, составил более 920 тыс. рублей, — сообщала тогда старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц Минстроя региона (как генерального заказчика) и «Челябоблинвестстроя» (осуществляющего за приемку работ) за злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышение должностных полномочий (286 УК РФ). Также работников подрядной организации, то есть «Альфастроя», заподозрили в мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Вот как объяснил ситуацию Минкульт.

НЕУСТОЙКА НА ОБКОМОВСКИХ ДАЧАХ

Еще один крупные заказ — реконструкция гостиницы для первых лиц на так называемых «обкомовских дачах». За это компания «Альфастрой» получила 441 млн рублей. Но сейчас строительная фирма в судебном процессе: региональный Минстрой требует 134 млн рублей. Это неустойка — неотработанный аванс и проценты за пользование чужими средствами. Минстрой расторг контракт в одностороннем порядке в 2021 году, не удовлетворившись темпами работы подрядчика.

«У ДЕТЕЙ ДРУГИЕ ПЛАНЫ»

Не все гладко оказалось со строительством школы в Чурилово. В октябре 2019 года Наталья Котова на аппаратном совещании жестко спросила Котова с замов и публично поторопила «Альфастрой»:

— 30 ноября — это планы застройщика, компании «Альфастрой». Но у меня другие планы. Мне надо быстрее школу. И у детей тоже другие планы. Как только погода испортится, начнутся дожди, дети пойдут на занятия со второй обувью. Вы представляете, сколько их там переобувается одновременно? У нас 3200 учеников в чуриловской школе. Есть все возможности сдать здание в середине октября. Кто из вас каждый день бывают на школе? Я когда была первым заместителем главы города, каждый день на стройке второго корпуса школы была.

В 2020 году мэр Челябинска Наталья Котова раскритиковала «Альфастрой» и лично Олега Иванова за медленное строительство детского сада в микрорайоне № 48:

— На других объектах также или только на нашем? Просьба: к нашему городскому депутату обратиться, чтоб он наш объект не по последнему, остаточному принципу строил, а вводил в эксплуатацию как положено.

С УМА СОЙТИ: ПРОВЕРКА ПСИХБОЛЬНИЦЫ И БАНКРОТСТВО

Ранее в региональной Контрольно-счетной палате проверяли еще один объект «Альфастроя» — корпус областной специализированной психоневрологической больницы № 1 в Челябинске.

Также фирма занималась возведение общежития ЮУрГУ.

А полтора месяца назад «Альфастрой» попросил признать себя банкротом. С Олега Иванова уже пытались взыскать налоговые недоимки. В ФНС утверждали, что 119 млн рублей в бюджет недоплатила организация «Институт АРП», учредителем которой является депутат. Арбитражный суд, однако, отказался удовлетворять иск налоговой инспекции.

КАК СИЛОВИКИ ПРИШЛИ К ОЛЕГУ ИВАНОВУ

И, наконец, в минувший понедельник силовики нагрянули прямо домой к Олегу Иванову. Судя по кадрам, опубликованными ФСБ, народный избранник к такому повороту событий оказался не готов. После стука в дверь он вышел босиком в домашнем халате. Оказывать сопротивления он не стал и проследовал вместе с силовиками в дом. После обысков Иванову дали переодеться, и увезли его в отдел на допрос.

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