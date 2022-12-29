Три убитых косули в багажнике: браконьера с оружием поймали в Курганской области

Фото: пресс-служба УМВД России по Курганской области

Незаконно охотился на животных и попался с поличным. В Курганской области поймали браконьера. Он ехал на своей машине по территории охотхозяйства Шумихинского округа. Егерь проявил бдительность – остановил автомобиль и досмотрел его.

И не зря. В багажнике лежали три туши сибирских косуль. Диких копытных зауралец отстреливал без лицензии. И только по предварительным подсчетам нанес животному миру ущерб в 360 тыс. рублей.

На полу машины также обнаружили оружие с оптическим прицелом. Им мужчина убивал косуль.

– Департаментом гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов области за незаконную охоту нарушитель был привлечен к административной ответственности. Для взыскания ущерба прокуратура направила в суд исковое заявление, – сообщили детали правоохранители ИА «Уральский меридиан».

Иск уже удовлетворен. Решение в законную силу вступит позже.

Напомним, ранее в Курганской области задержали двух челябинцев за незаконную охоту на косуль.

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