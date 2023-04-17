Педофила-рецедивиста из Магнитогорска осудили на 18 лет

Мужчину приговорили к 18 годам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29-летнего жителя Магнитогорска второй раз отправили под суд за педофилию. Недавно он освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за развратные действия в отношении малолетнего. Но жизнь его ничему не научила.

За год, с февраля 2021 по январь 2022 года, педофил приставал к двум детям младше 14 лет и одному несовершеннолетнему ребенку. С кем-то виделся в реальной жизни, а с кем-то обменивался фото и видео сексуальной направленности в соцсетях и мессенджерах.

– Он признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетней, с использованием беспомощного состояния потерпевшей и насильственных действиях сексуального характера в отношении двух и более лиц, совершенные в отношении лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевших, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Особую роль сыграло то, что это уже не первое подобное преступление педофила. Прошлую судимость он не успел погасить.

Челябинский областной суд приговорил преступника к 18 годам лишения свободы. Первые семь лет он проведет в тюрьме, а остальные – в исправительной колонии особого режима.

Также на протяжении полтутора лет он не сможет работать в детсадах, воспитательных и образовательных учреждениях. И еще 15 лет – в детских больницах.

Приговор суда еще не вступил в законную силу.

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