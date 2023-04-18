Волонтерское движение «Шьём нашим» открыло вторую мастерскую

Как налажено взаимодействие с участниками СВО, представители движения рассказали "Комсомольской правде" Фото: Дарья АНТОН

Волонтерскому движению «Шьём нашим» в Челябинске вот уже около полугода. Они — неравнодушные сестры, мамы, бабушки, объединённые одной целью: ежедневно плечом к плечу вносить свой вклад в общую победу, дарить заботу, тепло и поддержку военнослужащим, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

Недавно движение «Шьём нашим» открыло вторую мастерскую. О том, как налажено взаимодействие с участниками СВО, какие вещи поставляют на территорию Донбасса, в какой помощи и поддержке нуждаются сами участники объединения, рассказали его представители: директор волонтёрского движения «Шьём нашим» Алена Коробинцева, заведующая производством Ольга Сальникова и один из организаторов движения Альберт Чомаев.

— Расскажите, чем занимается ваша организация?

— Наша организация является волонтерским движением, которое оказывает помощь ребятам, защищающим нашу Родину. Мы шьём теплую одежду для них, собираем гуманитарную помощь, передаем ее. В данный момент это очень актуально. Мы знаем, что эта помощь для них очень важна, — отметила Алена Коробинцева.

— А что сейчас собой представляет движение?

— Если официально говорить, то мы автономная некоммерческая организация «Шьём нашим». То есть мы имеем право оказывать социальную поддержку, но мы не занимаемся никакой коммерческой деятельностью. Все держится на патриотизме и волонтерстве.

— Мы слышали, что вам предоставили помещение в Копейске, и вы планируете там производство сетей…

— Да, нам в Копейске предоставили помещение. Совет ветеранов помог с ремонтом. Мы знаем, что очень не хватает маскировочных сетей. Буквально сегодня у нас случилось чудо, утром мы нашли специальный станок, с помощью которого их можно плести. Только стоит он 2,5 млн рублей. Конечно, таких денег у нас нет. И нам бы хотелось в данный момент воспользоваться ситуацией и попросить людей помочь в его приобретении. Мы находимся по адресу: улица Доватора, 1. Вы можете приехать в гости. Мы работаем с понедельника по пятницу и в воскресенье.

— А вас как-то поддерживают органы местного самоуправления? И считаете ли вы достаточным обеспечение, которое предоставляется для участников специальной военной операции?

— Очень интересный вопрос, и я разбил бы его на две части. Да, безусловно нам оказывается помощь со стороны региональных властей, местного самоуправления. Очень много нам помог наш губернатор: предоставил оборудование, помощь в ремонте цеха по улице Доватора. Большую помощь нам оказывает и депутатский корпус. Но мы иногда встречаемся и с непониманием, — подключился Альберт Чомаев.

— Каким?

— Мое личное мнение, что пора бы уже нашим местным предпринимателям подключиться к помощи волонтерам. Я не говорю конкретно про нашу организацию, очень много волонтерских организаций на территории города и области существует.

— А есть ли проблемы в обеспечении у ребят, которые находятся в зоне СВО?

— Я ждал этого вопроса. Безусловно, министерство обороны обеспечивает необходимым минимумом. Мы тоже помогаем всем, кому можем. Но извините, мы не всесильны.

— Тот самый случай, когда помощь никогда не бывает лишней. Будь-то одежда, обмундирование, снаряжение. Любая посильная помощь нужна и важна. А кстати, в чем сегодня нуждается ваша организация? Чем конкретно могут помочь люди, которые захотят сделать что-то для вас?

— На сегодняшний день мы остро нуждаемся в средствах на расходные материалы для пошива, в средствах на ткани, и также мы нуждаемся в рабочих руках. То есть если мы всё это купим, раскроим, кто-то обязательно должен это сшить, — сообщила заведующая производством Ольга Сальникова.

— Насколько активно люди участвуют?

— Большое количество желающих приходит. Это, в основном, пенсионеры. Кто-то помогает просто руками, грубой рабочей силой. Тот, кто умеет шить – шьет. Кто-то забирает пошив на дом и там строчит. Много мамочек, которые просто в силу занятости не могут днем это делать, они сидят по ночам строчат. Так тоже бывает. У нас удивительный народ на самом деле. Мы всем очень благодарны!

— А кстати, что вы конкретно производите?

— В основном мы делаем неуставную одежду, которая отвечает сезонным потребностям бойцов.

— А примеры можете привести?

— В основном это теплая качественная одежда верхнего слоя, а еще термобелье – одежда среднего слоя. Зимой, например, мы делали упор на термобелье из флиса. Также мы взяли в производство тактическую медицину. Мы стали делать носилки «Волокуши». Это тоже вызвало такой большой отклик среди парней. Они говорят, что они нужны, они важны. И вот мы сейчас стараемся, трудимся в этом направлении

— А как вы узнаете все потребности у ребят? У вас с ними какая-то прямая связь? Через кого-то? Через военкоматы?

— Да, у нас есть прямая связь с ребятами, — отметила директор волонтёрского движения «Шьём нашим» Алена Коробинцева. — Конкретно с ними мы можем по телефонам иногда разговаривать. Но также мы работаем с другими волонтерами. Например, нас очень выручают активисты из Таганрога. Бывает, что они сами развозят помощь по передовой: встречаются на нейтральных территориях и передают ее. Потому и через волонтерскую связь мы тоже получаем информацию. В марте вместе с Альбертом мы съездили на Донбасс. Хотели своими глазами увидеть даже не столько обстановку, а то, насколько актуально все, что мы делаем. В других организациях часто бывает, что вся помощь на полках лежит – она не востребована. В таких случаях всегда очень жалко работу и труд людей, которые это делали.

— А давайте вы сейчас подробнее расскажете о поездке? Расскажите, что вы увидели на месте, побывав там, что вы для себя отметили?

— Поездка наша в зону проведения СВО состоялась 15 марта. Для меня это уже четвертая поездка, — поделился Альберт Чомаев. — Мы выехали двумя машинами – это микроавтобус, в который загружена гуманитарная помощь и отшитые вещи, и личная машина Алены, нашего директора. Маршрут: Челябинск-Таганрог-Донецк-ЛНР. Посетили госпиталь и поехали обратно.

Мы побывали на месте боевого соприкосновения, в госпитале первого эшелона, в который поступают люди с передовой. Когда они увидели нас, заулыбались. Какие-то шутки давай отпускать, приземлённые. Увидели и поняли, что даже в этой ситуации они не брошены.

Очень тяжело нам удалась попасть в этот госпиталь. Потому что место нахождения госпиталей – закрытая информация. Это ведь цель как для диверсионно-разведывательной группы, так и для беспилотников. Месторасположение держится в большом секрете. И прежде чем попасть туда, вы встречаетесь на нейтральной территории. Люди осматривают, что вы везёте и только потом под сопровождением, завозят в госпиталь. Отключаете мобильные телефоны, сдаёте телефоны. Но это уже детали.

— Я так понимают, что ваше представление о том, что необходимо ребятам, оправдалось? Одежда, вещи, снаряжение, носилки?

— Вы знаете, чему еще очень обрадовались? Письмам детей, школьников – это правда очень видно! Спрашивают нас: «а есть еще письма?». Представляете, по 7-8 месяцев в окопе проводить? Конечно, им нужно внимание.

— У ребят там как с боевым духом?

— Вы знаете, дух есть, но он не может быть бесконечным. Человек ведь не машина, имеет свойства уставать. Мы, как волонтёры, тоже обязаны этот дух поддерживать. Чем сейчас и занимаемся.