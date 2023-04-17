«Выполняла свою работу, еще и в фильм попала»: медик из Курганской области снялась в космическом блокбастере «Вызов»

Премьера космического блокбастера в кинотеатрах состоится 20 апреля. Фото: кадр с фильма, предоставлено KP.RU

Медик Екатерина Володенкова из села Сафакулево Курганской области снялась в российском космическом блокбастере «Вызов». Она вошла в состав бригады неотложной медицинской помощи, обеспечивающей запуск и посадку транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19», который имеет отношение к фильму. Информация об этом опубликована в телеграм-канале правительства Курганской области.

Работа Екатерины, как она сама отмечает, была разноплановая – съемки фильма и посадка корабля проходили в степях Казахстана.

— Это просто работа, я непосредственно выполняла свою работу, и так получилось, что еще и в фильм попала, — рассказала медик правительственной газете «Новый мир».

Екатерина является выпускницей Челябинского медицинского колледжа. После окончания вуза она около двух лет проработала в отделении скорой помощи Сафакулевской районной больницы. Сейчас проживает в Екатеринбурге.

Екатерина Володенкова держит руку с цветами актрисы Юлии Пересильд. Фото: ИД «Новый мир»

Напомним, премьеру кинокартины «Вызов» приурочили ко Дню космонавтики, она состоялась 12 апреля 2023 года. На ней присутствовали многие звезды, а также корреспондент KP.RU Денис Корсаков, который поделился своими впечатлениями от просмотра фильма. Также рецензию на «Вызов» написал известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. В кинотеатрах блокбастер начнут показывать с 20 апреля.

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