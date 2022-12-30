Уголь едва не сгорел: кота с роковой кличкой спасли из вспыхнувшей квартиры в Кургане

Черного Угля из горящей квартиры на руках вынесли пожарные. Фото: МЧС Курганской области

— Ну что, живой? — спрашивает пожарный своего коллегу. У того на руках мокрый недоумевающий кот. Черного от природы и закопченного в дыму его только что вынесли из пожара.

Уголь — так по иронии судьбы зовут кота под стать его шерсти — едва не сгорел в одном из домов Кургана на Малой Южной. Хозяин хвостатого вместе с приятелем успели покинуть охваченную огнем квартиру. В дыму черного как уголь питомца отыскать не смогли. На помощь пришли пожарные.

— Возгорание площадью 50 кв. м. произошло по причине нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печи. Угли из нее при топке попали на сгораемые конструкции пола, — объяснили причину пожара в МЧС Кургана.

И напомнили: на полу у печи обязательно должен быть закреплен предтопочный металлический лист размером 50 на 70 см. Это простое правило сохранит жизнь и имущество.

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