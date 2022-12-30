Астролог увидела, каким будет начало Нового года. Что нам хотят сказать планеты?

Куча планов на начало 2023 года? Не торопитесь! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот и начинается праздничная неделя! Но если у нас ритм жизни немного сбавит обороты, то в жизни планет и звезд наоборот будет карнавал. Астролог Екатерина Шувалова рассказала, что нас с вами ждет в ближайшие дни.

С 30 декабря Меркурий перейдёт в Ретро движение. В Ретро-фазе длительное время находится и Марс, поэтому в конце декабря и в начале января благоприятно завершать имеющиеся дела, исправлять ошибки, доводить до совершенства.

Вы можете почувствовать более сдержанное общение от окружающих. А также может в принципе быть небольшой спад в общении и коммуникациях.

Что благоприятно делать в период ретро Меркурия:

- разобрать документы, навести в них порядок;

- провести диагностику машины или любой техники;

- позвонить или написать постоянным клиентам, возможно, сделать для них спецпредложение;

- завершить имеющиеся дела;

- планировать (но не начинать!) новые дела и проекты;

- завершать обучение.

Чего лучше из избегать:

- покупки новой техники, машины или билетов;

- заключения сделок, подписания важных документов;

- крупных покупок или продаж (например, недвижимости),

- начала нового обучения или проекта.

Если отложить запланированное не получается, то старайтесь тщательно всё проверять, чтобы избежать ошибок.

3 января 2023 Венера входит в знак Водолея и (будет в нем до 26 января), а это значит, что наши желания могут стать более импульсивными, спонтанными и необычными. Поэтому не удивляйтесь, если вам вдруг захочется купить необычный предмет гардероба или покрасить волосы в розовый. Но советую всё-таки делать то, что можно исправить, так как это временное настроение.

В этот период будут благоприятны любые эксперименты в образе: пробуйте новые сочетания, ткани, фасоны, лекала... И, возможно, вы откроете для себя что-то очень интересное!

С 1 по 5 января доминируют гармоничные энергии, когда царит вдохновение, прилив сил и гармония. И это не удивительно, ведь пора новогодних праздников - это всегда про теплоту, уют и хорошее настроение.

В Рождество, 7 января, произойдёт Полнолуние. Этот день постарайтесь провести в семейном кругу. Проявляйте заботу о близких и не таите обиды. В Полнолуние всегда повышается эмоциональность, поэтому будьте бережны к себе и к окружающим.

С наступающим Новым годом!

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