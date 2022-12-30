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Общество30 декабря 2022 13:10

Астролог увидела, каким будет начало Нового года. Что нам хотят сказать планеты?

Прогноз на праздничную неделю от астролога Екатерины Шуваловой
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Галина ФЕДОРЧЕНКО
Куча планов на начало 2023 года? Не торопитесь!

Куча планов на начало 2023 года? Не торопитесь!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вот и начинается праздничная неделя! Но если у нас ритм жизни немного сбавит обороты, то в жизни планет и звезд наоборот будет карнавал. Астролог Екатерина Шувалова рассказала, что нас с вами ждет в ближайшие дни.

С 30 декабря Меркурий перейдёт в Ретро движение. В Ретро-фазе длительное время находится и Марс, поэтому в конце декабря и в начале января благоприятно завершать имеющиеся дела, исправлять ошибки, доводить до совершенства.

Вы можете почувствовать более сдержанное общение от окружающих. А также может в принципе быть небольшой спад в общении и коммуникациях.

Что благоприятно делать в период ретро Меркурия:

- разобрать документы, навести в них порядок;

- провести диагностику машины или любой техники;

- позвонить или написать постоянным клиентам, возможно, сделать для них спецпредложение;

- завершить имеющиеся дела;

- планировать (но не начинать!) новые дела и проекты;

- завершать обучение.

Чего лучше из избегать:

- покупки новой техники, машины или билетов;

- заключения сделок, подписания важных документов;

- крупных покупок или продаж (например, недвижимости),

- начала нового обучения или проекта.

Если отложить запланированное не получается, то старайтесь тщательно всё проверять, чтобы избежать ошибок.

3 января 2023 Венера входит в знак Водолея и (будет в нем до 26 января), а это значит, что наши желания могут стать более импульсивными, спонтанными и необычными. Поэтому не удивляйтесь, если вам вдруг захочется купить необычный предмет гардероба или покрасить волосы в розовый. Но советую всё-таки делать то, что можно исправить, так как это временное настроение.

В этот период будут благоприятны любые эксперименты в образе: пробуйте новые сочетания, ткани, фасоны, лекала... И, возможно, вы откроете для себя что-то очень интересное!

С 1 по 5 января доминируют гармоничные энергии, когда царит вдохновение, прилив сил и гармония. И это не удивительно, ведь пора новогодних праздников - это всегда про теплоту, уют и хорошее настроение.

В Рождество, 7 января, произойдёт Полнолуние. Этот день постарайтесь провести в семейном кругу. Проявляйте заботу о близких и не таите обиды. В Полнолуние всегда повышается эмоциональность, поэтому будьте бережны к себе и к окружающим.

С наступающим Новым годом!

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Общество: ВОПРОС ДНЯГоворят звезды