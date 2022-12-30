В Курганской области полностью сняли ограничения для рейсовых автобусов

Ограничения для автобусов вводились из-за снегопада и гололеда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Курганской области сняли все ограничения для пассажирского транспорта. Автобусам снова разрешено ездить на региональных и межмуниципальных дорогах.

— Ограничения на движение пассажирского транспорта сняты 30 декабря в 15:00 часов, — сообщили в Госавтоинспекции Курганской области.

Напомним, запрет для пассажирского транспорта ввели 19 декабря из-за гололеда и снегопада. Но постепенно ограничения снимались – автобусам разрешали ездить на определенных участках дорог.

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