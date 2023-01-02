Под Челябинском 36-летняя женщина заблудилась ночью в лесу во время метели

Поиски велись на снегоходах. Фото: ПСС Челябинской области

В Еманжелинском районе Челябинской области 36-летняя женщина чуть не замерзла ночью в лесу во время метели. Она покинула автомобиль знакомого и решила добраться пешком до поселка Красногорский. Однако по пути потеряла ориентировку и заблудилась.

Женщина долго не могла найти устойчивый сигнал на телефоне. Как только она вышла к месту, где связь хоть как-то ловила, то сразу вызвала спасателей и сообщила о своей проблеме.

На поиски замерзающей женщины были подняты полицейские, пожарные и спасатели. Они отправились по приблизительному описанию местности и координатам, установленным после звонка. Поисковые работы велись в нескольких направлениях — лесной массив, заметенные дороги и тропы спасатели обследовали на снегоходе. Женщину удалось найти только под утро.

— В 4:36 пострадавшую в двух километрах от поселка Красногорский, на местной насосной станции обнаружили сотрудники Красногорской полиции и транспортировали в поселок. Медицинская помощь пострадавшей не потребовалась, — сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

Всего за минувшую неделю спасателями региональной ПСС выполнено 38 рабочих выездов, в ходе которых оказана помощь 22 пострадавшим, обнаружено погибшими - 5.

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