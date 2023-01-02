Под Челябинском восьмилетнему школьнику разорвало пальцы взрывом от петарды

Петарда взорвалась преждевременно у ребенка в руке Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В городе Еманжелинске Челябинской области восьмилетнему школьнику разорвало пальцы взрывом от петарды. Мальчик не успел отбросить пиротехнику, так как она сработала преждевременно. Полученные травмы оказались настолько серьезными, что ребенка перевезли из местной больницы в ЧОДКБ.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области информацию об инциденте подтвердили. По данным ведомства, ЧП произошло в ночь на 1 января во время запусков фейерверка.

— Сотрудниками полиции опрошен отец мальчика, устанавливается полная картина произошедшего. Семья полная, благополучная, на учетах в органах профилактики не состоит. Ребенок в поле зрения правоохранительных органов не попадал, — прокомментировали в региональном полицейском главке.

За последнее время это уже не первый случай в регионе, когда дети получают травмы из-за пиротехники. В конце декабря в Миассе у 11-летнего мальчика сдетонировала в руке петарда, которую он зажег в квартире. Ребенка увезли в больницу и прооперировали.

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