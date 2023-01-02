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Общество2 января 2023 11:02

В Курганской области потушили пожар на заводе растительных масел

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
Пожар вспыхнул в трехэтажном цеху. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

Пожар вспыхнул в трехэтажном цеху. Фото: ГУ МЧС по Курганской области

В селе Менщиково Курганской области сегодня утром, 2 января, потушили крупный пожар на заводе растительных масел. Огнем было охвачено оборудование, расположенное в цеху на первом этаже. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

— В ликвидации были задействованы 28 человек личного состава ведомства и 10 единиц техники, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Площадь возгорания составила 600 квадратных метров. В ходе инцидента погибших и пострадавших нет.

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