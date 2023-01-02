На курганском автовокзале отменили сотни автобусных рейсов

В обычные дни осуществляется около 200 автобусов рейсов Фото: Мария ЛЕНЦ

В новогодние праздники на курганском автовокзале начали массово отменять автобусные рейсы. Пассажиры в соцсетях уже начали жаловаться на невозможность уехать в районные центры.

Как сообщили ИА «Уральский меридиан» в справочной автовокзала, накануне перевозчики выполнили только 48 рейсов, а сегодня планируется отправить по расписанию порядка 100 автобусов. При этом в обычные дни с автовокзала осуществляется около 200 рейсов.

В настоящий момент полностью отсутствует автобусное сообщение Кургана со Щучье, Альменево и Частоозерьем. Также было сокращено число рейсов в Тюмень, Екатеринбург и Челябинска. В Далматово и Мишкино можно добраться только на поезде.

Представители курганского транспорта советуют пассажирам уточнять статус автобусного рейса по следующему номеру телефона: +7-352-245-85-33. Если есть возможность, то лучше воспользоваться поездкой на поезде.

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