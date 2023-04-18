В Челябинске пассажир автобуса избил 15-летнюю школьницу

Мужчина в автобусе начал неадекватно себя вести Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске пассажир автобуса напал на 15-летнюю школьницу, а также на двух женщин, которые заступились за нее. Инцидент случился накануне в автобусе № 64. По словам пострадавшей девушки, она села на место рядом с пьяным мужчиной, который не совсем адекватно себя вел. В какой-то момент он начал материть водителя, кондуктора и всех, кто ехал в автобусе.

Досталось и девушке. После очередного оскорбления в свой адрес она не выдержала и ответила: «Да сам ты шваль». Тогда мужчина ударил ее по лбу. Школьница достала телефон, чтобы сфотографировать обидчика, и тот добавил ей еще и по виску. За девушку вступились две женщины - мужчина напал с кулаками и на них.

Как стало известно КП-Челябинск, пострадавшие не обратились в полицию, но пошли в травмпункт. Девушка пожаловалась на головные боли, а одна из женщин ушибла бедро. В итоге сотрудники травмпункта передали информацию полиции, и сегодня подозреваемого уже нашли.

— Задержанный мужчина 1986 года рождения, ранее судим. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — рассказали в полиции Челябинска.

В ноябре прошлого года случился еще один неприятный эпизод в челябинской маршрутке. Тогда пассажир выбросил из салона девочку за то, что она слишком громко смеялась. В итоге школьница получила травмы, а обидчика разыскивали несколько дней.

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