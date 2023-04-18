Аграрии на низком старте: Челябинская область готовится к посевной

Аграрии Челябинской области получают господдержку на подготовку к посевной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аграрии Челябинской области заявили, что уже готовы к посевной 2023 года. В то же время губернатор Алексей Текслер подписал очередной пакет субсидий для предприятий сельского хозяйства. Глава региона подчеркнул, что помощь фермерам и увеличение урожая - ключевая задача для области.

— Продовольственная безопасность — основа основ, — сказал Алексей Текслер. — Нас реально никто взять не может только потому, что мы сами себя кормим. Помните, в советское время зерно покупали на Западе? Сейчас мы продаем зерно, и не только. Это важнейший вопрос, которым надо заниматься, вовлекать земли в оборот.

ПОДДЕРЖКИ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Самый главный вопрос сейчас — получение субсидий и другой помощи от государства. Все льготы, которые были приняты в прошлом году, в том числе исключительно региональные, сохраняются. Общий объем выплат только до лета составит один млрд рублей.

— Сельское хозяйство — единственная статья бюджета, которую мы увеличили в этом году на 200 млн рублей, — сообщил губернатор. — И это только в плановом бюджете. Мы всегда по возможности добавляем, уверен, в этом году будет то же самое. У нас более 20 направлений поддержки, всеми этими инструментариями надо пользоваться.

Уже в начале года поступили субсидии на выращивание сельскохозяйственных культур. Средства получили около 400 предприятий и фермерских хозяйств, занимающихся растениеводством. В ближайшее время выплаты поступят тем, кто выращивает картофель и овощи. С начала года выдано более 7 млрд рублей кредитов для пополнения оборотных средств по ставке не выше 5%. При этом сохраняется нулевая ставка единого сельскохозяйственного налога для тех, кто не проводит сокращения.

Еще одну субсидию подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В декабре 2022 года по решению главы региона аграрии получили выплаты на производство зерна. Субсидия оказалась востребованной, и средства из бюджета выделены вновь.

— До 1 мая мы распределим 69 млн рублей, — прокомментировал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин. — В мае правительством будет выделено еще 10 млн рублей, и мы ожидаем, что 70 млн придет в Челябинскую область. Завершим выплаты в этом году.

ПРОСЯТ ПОВЛИЯТЬ НА ЦЕНЫ

В 2022 году Челябинской область собрала рекордный урожай зерна — 2,2 млн тонн. Сейчас самый горячий вопрос — его реализация.

Предприятие «Совхоз Брединский» — одно из самых успешных в регионе. Фермер Сабет Канатпаев занимается зерном, молоком и мясом. Хозяйство уже полностью подготовилось к посевной: в рабочем состоянии вся техника. Поддержкой региона Сабет тоже пользуется регулярно, но просит повлиять на закупщиков или компенсировать убытки.

— Цены на зерно упали по всей России, — делится Сабет Канатпаев. — В том году цена твердой пшеницы была в пределах 38 - 40 тысяч рублей за тонну, в этом году — 13,5 - 14 тысяч рублей, снижение в 2,7 раза. По подсолнечнику то же самое. Сегодня нам приходится продавать пшеницу ниже себестоимости.

По словам губернатора Алексея Текслера, ситуация вполне предсказуема. Хороший урожай — это всегда низкие цены, а решение лежит на поверхности.

— Я проанализировал ситуацию, как мы используем те возможности, которые есть, — ответил Алексей Текслер. — Интервенционный фонд приобретает зерно, но у нас только одно предприятие зарегистрировано. Почему? Потому что сложности в работе с электронной площадкой, так как работают с перекупами, пользуются серыми схемами. Надо пользоваться всеми инструментариями поддержки, но многие этого не делают. Со своей стороны мы можем увеличивать поддержку и вовлекать каждого производителя.

Особое внимание глава региона уделил сельхозтехнике. В этом году фермеры приобрели более тысячи машин, что стало рекордом последних лет. Поставлена задача наладить собственное производство для нужд агрокомплекса

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