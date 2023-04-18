Глава Карталинского района Анатолий Вдовин: в 2023 году у нас не меньше важнейших задач

Анатолий Вдовин подробно рассказал о результатах и планах работы администрации Карталинского муниципального района Фото: Алексей МИКУШИН

Развитие территорий Челябинской области с каждым годом набирает обороты. Речь идет о реализации федеральных, областных, муниципальных программ. В районах Южного Урала полным ходом идет ремонт общеобразовательных школ, детских садов, учреждений здравоохранения, строятся новые социальные объекты, ремонтируются и строятся дороги, продолжается газификация, благоустройство общественных пространств.

РОСТ ПОЧТИ ПО ВСЕМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Карталинский муниципальный район по результатам социально-экономического развития в 2022 году практически по всем показателям превысил объемы 2021 года. По некоторым показателям результаты очень значительные. Так инвестиции в основной капитал составили почти 300 млн рублей – 197 процентов к 2021 году, введение в эксплуатацию жилых домов – 166% к уровню позапрошлого года, по объему производства сельхозпродукции – 152 процента.

Глава Карталинского муниципального района Анатолий Вдовин особо подчеркивает значительный рост объемов производства в аграрном секторе. Так валовой сбор зерновых культур вырос почти в четыре раза (в сравнении с 2021 годом). Развитие этого сектора экономики связано и с предоставлением государственных субсидий из федерального и областного бюджетов. В прошлом году господдержку получили 45 сельхозтоваропроизводителей района на сумму более 75 млн рублей.

Анатолий Вдовин также отмечает, что в 2022 году в полном объеме были выполнены все социальные обязательства. На эти цели было направлено более 505 млн рублей. Это касается субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, мер социальной поддержки льготным категориям граждан, единовременных социальных пособий и пособий на основании социального контракта.

- Согласно закону Челябинской области о дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с проведением специальной военной операции единовременными выплатами в размере 50 тысяч рублей были обеспечены граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы. В 2022 году было принято более сотни таких заявлений. В полном объемы были выплачены и другие единовременные выплаты. Также за счет средств местного бюджета была оказана материальная помощь семьям военнослужащих, принимавшим участие в специальной военной операции на сумму более 600 тысяч рублей. По муниципальным программам более 4,5 млн рублей было направлено на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Большой объем работ был проведен в сфере строительства, развития инфраструктуры и ЖКХ. Достаточно перечислить объекты – строительство ФОК в поселке Джабык, автодороги Париж-Джабык, проведение капитального ремонта в Новокаолиновской СОШ, ремонт дорог, объектов водоснабжения, ликвидировано восемь несанкционированных свалок в четырех сельских поселениях, благоустройство территорий, в том числе, по инициативным проектам.

Во время прошлогоднего визита в Карталинский район губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что в районе много грунтовых дорог и сейчас эта проблема активно решается. Глава региона отметил, что предстоит завершить большой объем дорожных работ, если сравнивать с прошлыми годами.

- Дороги — ключевая задача, которая перед нами стоит, - подчеркнул во время визита губернатор.

Для справки:

- В 2022 году в районе продолжена реализация программы «Модернизация первичного звена в здравоохранении» - в структурные подразделения поставлено медицинского оборудования на сумму более 1 550 тысяч рублей , для медицинских работников приобретено пять квартир на сумму 5,8 млн. рублей. В 2023 году будет завершен капитальный ремонт поликлиники, начато строительство нового родильного дома и детской поликлиники.

- В 2022 году объем средств, выделенных на организацию летнего отдыха, составил 9,9 млн. рублей (из них – 9,5 млн – местный бюджет, 400 тыс. – областной).

- В 2022 году были проведены ремонты в четырех учреждениях культуры района, текущие ремонты – в девяти. Почти на 10 млн рублей приобретено необходимого оборудования.

СПОРТ – НОРМА ЖИЗНИ

Во время прошлогоднего визита губернатора Челябинской области Алексея Текслера в Карталинский район было отмечено, что здесь активно ведется работа по развитию спортивного ядра, включая Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный».

- В районе развитие физической культуры и массового спорта является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики. В течении года у нас проводится почти 300 различных спортивно-массовых мероприятий, в которых участвуют более 14 тысяч человек. Это Спартакиады и турниры среди школьников и студентов, Спартакиада сельских поселений, другие состязания по самым различным видам спорта, - рассказывает Анатолий Вдовин. – В 2022 году район получил грант за второе место в областном конкурсе на лучшую организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. Грант в 350 тысяч рублей дал возможность еще более улучшить и укрепить материально-техническую базу наших спортивных учреждений.

Сегодня в районе открыты муниципальные объекты - Детско-юношеская спортивная школа, ФОК «Юбилейный» (включая легкоатлетический стадион, футбольное поле с искусственным покрытием, другие спортплощадки), Спорткомплекс «Локомотив». Спортом здесь систематически занимается более 1300 человек. В этом году на территории ФОКа будет открыт крытый ледовый манеж. Его строительство идет в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Для справки:

Команды и спортсмены Карталинского района успешно выступают на соревнованиях областного и всероссийского уровня:

- сборная команда района завоевала серебряную награду в областной Спартакиаде «Олимпийские надежды Южного Урала»

- три юношеские команды стали победителями областных соревнований по футболу «Кожаный мяч» во всех трех возрастных группах

- юношеская команда футболистов завоевала бронзовые награды Суперкубка фестиваля детского дворового футбола «Метрошка» и бронзовым призером общероссийского проекта по мини-футболу «Кубок НОВАТЭК»

- сборные команды юношей и девушек стали абсолютными победителями областного этапа чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» и призерами финала первенства УрФО турнира

- в рамках программы «Инициативное бюджетирование» приобретено оборудование для подготовки лыжных трасс

ВАЖНЫ ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ

- В этом году у нас не меньше задач, которые предстоит решить во всех сферах развития экономики, социальной сферы района. Важны все направления, - отмечает Анатолий Вдовин. - Продолжится капитальное строительство и ремонты, будет приобретаться новое оборудование, вестись работа по программам создания комфортной городской среды и в Карталах и в сельских поселениях района. Это совместная работа и областных и местных властей и федеральных властей различного уровня, а также реализация федеральных проектов. Программы, которые сегодня реализуются в районах, действительно направлены на активное развитие территорий, создание условий для социально-экономического роста.

КАКИЕ ПРОЕКТЫ БУДУТ РЕАЛИЗОВАНЫ В 2023 ГОДУ

- В этом году в районе в рамках Национального проекта «Экология» регионального проекта «Чистая страна (Челябинская область») начнется исполнение проекта, связанного с рекультивацией земельных участков городской свалки в Карталах (ликвидация объекта накопленного вреда твердых коммунальных отходов). Работы начнутся в середине апреля. Их планируется завершить в середине ноября 2023 года (муниципальный контракт на сумму более 129 млн рублей).

- В текущем году также продолжится ряд работ по дорожному строительству: на въезде в город, по улицам Пушкина, Ленина, переулку Блюхера (объем работ более 45 млн. рублей).

- Довольно большой объем работ планируется провести и в плане благоустройства городской среды. Так, будет благоустроена пешеходная зона в Карталах от путепровода по улице Славы до улицы Пушкина, а также продолжатся работы по благоустройству Парка культуры и отдыха.

- Обустройство общественной площадки в селе Анненское, пешеходных зон в Великопетровке, поселке Первомайка, селе Неплюевка.

- В рамках инициативного бюджетирования за счет средств местного бюджета в Карталах запланированы работы по благоустройству Монумента Славы (работы должны завершится 8 мая 2023 года). Летом (1 июня – 31 июля) также планируется провести работы по благоустройству «Аллеи ветеранов» в Карталах.

- До конца этого года в Карталинском районе планируется провести капитальный ремонт здания МОУ «Рассветинская СОШ» в поселке Сухореченский.

- В этом году значительный объем финансирования (около 14 млн рублей) выделен на ликвидацию 11 свалов шести сельских поселениях Карталинского района (до 1 июля 2023 года).

- До конца года также будет проведен ремонт газопровода в Аннеском сельском поселении (объем финансирования порядка 30 млн рублей).

ЛЮБОПЫТНО

Мировую известность Карталинскому району принесли военные. В 1968 году здесь началось строительство пусковых шахт для ракет стратегического назначения СС-18 – «Сатана» (базировалась 59-я ракетная дивизия). В 2005 году дивизия передислоцировалась, а шахты уничтожили.

В фильме «Миротворец» Дольф Лундгрен спасал мир от террористов, захвативших пусковые шахты именно в Карталах.