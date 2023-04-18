Команда Урала: победители конкурса молодых руководителей увидели лучшие проекты Челябинской области

Молодые руководители из кадрового резерва увидели перспективы работы в Челябинской области. Фото: пресс-служба губернатора.

Большинству участников конкурса «Команда Урала. Реформация» нет и 30 лет, но они уже занимают руководящие должности и им этого мало. Победители получают не деньги и дипломы, а связи среди такой же амбициозной молодежи.

Один из этапов конкурса прошел в Челябинской области. Из различных регионов приехали 30 молодых руководителей, чтобы познакомиться со знаковыми проектами нашего региона, а также встретиться с губернатором Алексеем Текслером.

— Вы состоявшиеся, целеустремленные люди, которые нацелены на результат, у вас есть желание двигаться вперед, это самое главное, отметил глава региона. — Одна из задач сейчас — это сплочение, чтобы вы стали одной большой и сильной командой Урала.

ОПЫТ ЮЖНОГО УРАЛА

В Челябинской области для молодых руководителей выбрали самые яркие примеры, которые рассказывают о совместной работе бизнеса и власти. В «Команде Урала» участники из Челябинской, Свердловской, Курганской и Тюменской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. Победители конкурса познакомились с «белой металлургией» на ЧТПЗ, отдельной точкой на карте стал Карабаш.

— Карабаш — один из примеров качественной совместной работы региона и градообразующего предприятия, пример успешного государственно-частного партнерства, — рассказал гостям Алексей Текслер. — Четыре года назад мы подписали соглашение и вместе развиваем социальную инфраструктуру города. Раньше это был один из самых грязных городов в стране, сегодня это не так. Вы увидите современные городские пространства, спортивные объекты, торговый центр с кинотеатром, бассейн, новое жилье, сейчас мы строим центр культурного развития. Уверен, через несколько лет это будет лучший малый город в стране.

Молодые руководители говорят, что видят свою работу и дальше в родном регионе. Владимиру Бородулину было всего 25 лет, когда он возглавил некоммерческую организацию «Молодежь Южного Урала».

— Начинал с работы в студенческих отрядах, а сейчас делам самые крупные проекты для региона, — рассказывает Владимир. — Это «МолФест», всероссийская весна студенческая для СПО. Здесь собрались лучшие люди с Урала, поэтому самое ценное в этом конкурсе — знакомства.

ОТ ОБСУЖДЕНИЯ — К ДЕЛУ

Еще один молодой руководитель из Магнитогорска Анастасия Сидашова не стала терять времени и рассказала губернатору, что работает в Реабилитационном центре для людей с инвалидностью, хочет учиться и делиться опытом. Алексей Текслер сразу предложил подключиться к областному проекту.

— Мы единственный центр, который занимается комплексной реабилитацией, и мы бы хотели изучить опыт областного центра в Екатеринбурге, — отметила девушка.

— У меня была встреча с уполномоченным по правам человека Юлией Сударенко, мы как раз смотрим, как применить эти наработки в собственном центре комплексной реабилитации по работе с теми, кто возвращается со СВО, — ответил Алексей Текслер. — Если у вас такой уникальный опыт, подключайтесь к этому проекту.

Частью программы для участников конкурса как раз стало знакомство с уникальными социальными практиками. Активисты целый день проработали в центре «Другая медицина», поддержанном грантом губернатора Челябинской области. Врачи и волонтеры там оказывают медицинскую помощь бездомным.

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