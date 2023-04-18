Уральский пиротехнический завод: пиротехника со знаком качества

Уральский пиротехнический завод сегодня изготавливает более сотни видов различной продукции Фото: Алексей МИКУШИН

Многие прекрасно помнят легендарный и один из самых кассовых советских фильмов «Пираты XX века». Герой, которого играет Николай Еременко, спасая девушек, зажигает под водой фальшфейер, и освещает себе дорогу... Именно такие специальные «подводные огни» изготавливали на Уральском пиротехническом заводе в Еманжелинске.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Вам точно скучно не будет! Сегодня здесь серийно производят более 100 наименований различных «нескучных» изделий: бенгальские свечи, хлопушки, факела огневые и дымовые, фонтаны, сигнальные пиротехнические средства, батареи салютов, высотные фейерверки. Подчеркнем, это единственное предприятие в стране, где изготавливают цветные бенгальские свечи!

Уральский пиротехнический завод - единственное предприятие в стране, где изготавливают цветные бенгальские свечи Фото: Алексей МИКУШИН

На заводе разработано более 300 рецептур для элементной базы развлекательной и профессиональной пиротехники. Завод - единственное в России предприятие, где освоили технологию изготовления катанных звездок для батарейных изделий (бытовых и профессиональных фейерверков).

Кроме того, изделия еманжелинской марки собственных разработок часто используются на кино- и телестудиях в России и странах СНГ. Практически все киностудии, которые снимают художественные фильмы о Великой Отечественной войне, другие подобные киноленты, используют пиротехнику еманжелинского предприятия. Это и «Пираты XX века», о которых мы говорили выше, и современные, к примеру, такие как «Брестская крепость», «Сталинград» и десятки других картин. Именно Уральский пиротехнический завод сегодня изготавливает такие изделия, которые позволяют делать максимально эффектными и реалистичными боевые сцены. Бригады каскадеров нередко сами приезжают на завод, чтобы подробнее познакомиться с характеристиками той или иной пиротехники.

В цехах завода изготавливают различные виды пиротехнической продукции Фото: Алексей МИКУШИН

Для справки:

Уникальность изделий с маркой УПЗ заключается еще и в том, что маскирующие дымы здесь производятся без применения ГХБ (вредный для здоровья гексахлорбензол) и антрацена, что обеспечивает отсутствие специфического запаха при их использовании.

За производственными достижениями, весомыми результатами стоит более чем 50-летний опыт работы (завод был открыт в 1970 году на базе ПО «Сигнал»).

В советское время на производстве здесь было занято более 2000 сотрудников и предприятие отличалось своей крупной и развитой социальной сферой. Детские сады, с десяток многоквартирных домов, свой пионерский лагерь и база отдыха, садовое товарищество. Плюс к этому собственные газораспределительные сети (они и сегодня доставляют газ в Еманжелинск), строительство дорог и другой необходимой инфраструктуры. Такой основательный подход к работе виден и сегодня. И, главное, что вопросы социальной политики и вчера, и сегодня стоят на первом месте.

Заместитель директора Юрий Петрович Сырников больше полувека работает на предприятии, а с 1989-го - в сегодняшней должности. Юрий Петрович награжден двумя медалями ВДНХ, участвовал в проектировании и освоении оборудования для механизации и автоматизации производства, руководил изготовлением механических деталей для изделий валового производства и освоением выпуска механических деталей для новой продукции.

Заместитель директора УПЗ Юрий Петрович Сырников Фото: Алексей МИКУШИН

ЦЕНА И КАЧЕСТВО

- Стабильная заработная плата, ее ежегодная индексация, пакет социальных льгот, премирование. Сегодня кто-то старается искать работу в соседнем Челябинске, но те, кто, образно говоря, умеет считать и просчитывать, работают на нашем заводе. Каждый день на автобусе мы доставляем сотрудников на предприятие, а после смены развозим по городу. В цехах сделан ремонт, зоны отдыха также приведены в порядок и оснащены всем необходимым. К профессиональным и общегосударственным праздникам всегда готовим подарки, премируем сотрудников, организуем корпоративный отдых, - отмечает Юрий Петрович. - Я, еще будучи молодым сотрудником, начинал строительство, буквально вбивал колышки на площадке под будущие цеха и другие сооружения завода. И сейчас завод является одним из ведущих профильных предприятий страны. Заказы на различные виды пиротехники уже фактически расписаны до конца года.

- В чем конкурентное преимущество продукции с маркой «УПЗ»?

- Могу сказать коротко - цена и качество. Плюс большой опыт работы по всем производственным направлениям. Речь идет о производстве сотен тысяч, миллионов упаковок. Это продукция, высокое качество которой достигается за счет ответственного, профессионального и творческого подхода сотрудников завода, когда в изделия вкладывается любовь и уважение к своей работе. И это позволяет предприятию стабильно работать и развиваться в непростых экономических условиях.

Нашу продукцию приобретают заказчики со всех уголков страны. Высокое качество и доступные цены на нашу продукцию позволяют нам успешно конкурировать с китайскими аналогами.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД

Главный инженер завода Руслан Махмутов отмечает, что в производстве салютов, факелов и другой пиротехники используется более 200 различных компонентов. Большую часть поставляют российские предприятия, часть - от зарубежных партнеров. Работа идет по долгосрочным договорам, и завод обеспечен всем необходимым для производства.

Главный инженер Уральского пиротехнического завода Руслан Махмутов Фото: Алексей МИКУШИН

Руководитель отдела кадров Софья Силкина говорит, что на заводе работают и молодые, и более опытные специалисты, а также целые трудовые династии.

- Сегодня завод сталкивается с некоторыми проблемами, которые связаны с недостатком кадров. Мы готовы принимать людей на работу, обучать, в том числе непосредственно на производстве, - подчеркивает Софья Силкина. - Вместе с тем, активно сотрудничаем с нашим районным Центром занятости. Опытные специалисты помогают молодежи быстро осваиваться на производстве.

Руководитель отдела кадров УПЗ Софья Силкина Фото: Алексей МИКУШИН

Принцип работы основывается на бригадном методе и на так называемом коэффициенте трудового участия. Бригада, выполняющая тот или иной заказ, работает на один общий результат. В конце каждого месяца совет бригады подводит итоги. Исходя из этого и выполнения плановых заданий размер заработной платы может увеличиваться. Нет никакой «уравниловки». На заводе оценивается труд каждого сотрудника.

Уральский пиротехнический завод - официальный сайт

Продукция с маркой «УПЗ» пользуется стабильным спросом. Фото предоставлено Уральским пиротехническим заводом

КСТАТИ

Уральский пиротехнический завод обеспечивал проведение праздничных салютов, в том числе и к Дню Победы, в различных городах России.

Уральский пиротехнический завод - один из лидеров отраслевого рынка

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.