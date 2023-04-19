Как облегчить аллергию во время цветения

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С наступлением весны примерно треть населения земного шара не рада появлению Солнца и зелени на деревьях. У них возникает обострение сезонного заболевания, связанного с цветением. Его распространенность среди людей колеблется от 17 до 45%.

Поллиноз – аллергическое заболевание, причиной которого является пыльца растений, цветущих в определенном сезоне, вызывающая аллергическое воспаление на слизистых глаз, носа и дыхательных путей. Больше значение имеет концентрация пыльцы в воздухе, она должна быть не меньше 10-50 пыльцевых зерен в 1 кубическом см. Существуют так называемые пыльцевые ловушки, позволяющие следить за активностью цветения растений. В интернете можно найти информацию об этом и ориентироваться в необходимости приема препаратов и стараться не выезжать на природу.

В нашем регионе критично значимой является пыльца деревьев – ольхи, лещины, березы – цветение которых стартует с середины апреля до конца мая в зависимости от погодных условий.

Далее идет летняя волна. В июне-июле распространена пыльца луговых трав (тимофеевка, овсяница, ежа, пырей, мятлик, костер, лисохвост, рейграс) и культивируемых злаковых (рожь, пшеница).

Третий пик – с конца лета и до конца октября – связан с цветением сорных трав (полынь, амброзия, подсолнечник). Сроки цветения могут сдвигаться в зависимости от погодных условий.

Механизм развития аллергического воспаления связан с взаимодействием пыльцы растений с клетками иммунной системы, приводящим к наиболее часто возникающим симптомам зуда, чихания, заложенности носа, отека глаз, кашля, отдышки. Чем больше концентрация пыльцы в воздухе, тем выраженнее симптомы аллергии. Пыльцы больше в сухие, жаркие и ветреные дни. После дождя и в холодную погоду пыльцы становится меньше, и наступает облегчение.

Кроме того, страдающие аллергией на цветение растений испытывают симптомы пищевой аллергии в виде отека губ, языка, неба, ощущение «комка в горле» при употреблении яблок, моркови, орехов, сельдерея, меда, петрушки и соков.

Редко встречаются симптомы аллергического миокардита (поражения сердца) и аллергического нефрита (поражение почек).

Большинство людей, страдающих поллинозом, воспринимают свое заболевание как безысходность и ежегодно принимают антигистаминные препараты. Симптомы поллиноза могут нарастать с годами, особенно у детей. И сезонный насморк может перерасти в бронхиальную астму.

В настоящее время наука аллергология-иммунология развивается очень бурно. Теперь все реже видно тяжелые приступы бронхиальной астмы. Разработаны препараты базисной терапии, позволяющие избежать тяжёлых обострений заболевания, улучшить качество жизни человека.

Созданы лечебные аллергены, прием которых снижает чувствительность организма к аллергенам из окружающей среды. На этом основано лечение поллиноза методом аллергенспецифической иммунотерапии. Принимая несколько лет (3-5 лет) лечебный аллерген, человек перестает испытывать неприятные симптомы во время цветения растений и радуется весне!

Необходимо прийти к врачу-аллергологу во время обострения, пройти лабораторную диагностику, и он определит, какой аллерген для человека причиннозначимый, и назначит курс лечения.

Для уменьшения выраженности симптомов поллиноза врачи рекомендуют:

1. Соблюдать диету, исключить продукты, которые могут вызвать перекрестные аллергические реакции. Для весны – это все косточковые фрукты, киви, маслины, мед, орехи, морковь и сельдерей.

2. Выходя на улицу, нанести на слизистую носа барьерные препараты, создающие пленку на слизистой носа: назаваль, превалин, ринорин. Или специальные барьерные фильтры в нос.

3. В квартире и на работе не открывать окна, пользоваться кондиционерами.

4. После посещения улицы принять душ, смыть пыльцу и пыль с волос, промыть глаза, нос и полость рта. Снять уличную одежду и ходить в домашней.

5. Ежедневно проводить влажную уборку и увлажнять воздух в помещении.

6. Выполнять рекомендации врача (прием препаратов). Для каждого пациента фармакотерапия подбирается индивидуально. Не занимайтесь самолечением.

Обратитесь к врачу в период обострения, чтобы врач понимал степень и уровень поражения организма. И не откладывайте возможность избавиться от симптомов аллергии. В настоящее время это возможно. Не лишайте себя возможности радоваться теплым весенним дням и преображению природы.